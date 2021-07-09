VALORANT'ın en yeni kaplama seti Afet Koleksiyonu mağazaya eklendi!

VALORANT: Afet Koleksiyonu mağazaya eklendi!

Riot Games'in FPS tabanlı oyunu VALORANT'ın en yeni kaplama seti Afet Koleksiyonu mağazaya eklendi. VALORANT geliştiricileri sosyal medyadan paylaştığı bir gönderi ile yeni kaplamaların mağazaya eklendiği haberini verdi. İşte karşınızda afet koleksiyonu!

, Phantom, Spectre ve Guardian kozmetiklerinin her biri 2.175 krediye alınabilir durumda. Oyuncular her bir kostümü tek tek satın alabilir veya tüm paketi toplam 8.700 kredi karşılığında satın alabilirler. Silah seti toplu alımlarda küçük bir indirimi de oyunculara sunuyor. Koleksiyonun en sevilen parçası ise hiç şüphesiz Mahvolmuş Kralın Kılıcı -yakın dövüş- silahı oldu.

Kaynak: Playerbros