Valorant Gece Pazarı ne zaman gelecek? Şubat 2022 Gece Pazarı çıkış tarihi!

Valorant gece pazarında oyunculara özel olarak çıkan mağaza, Valorant oyuncuları tarafından merakla beklenmektedir. Peki Valorant Şubat 2022 gece pazarı ne zaman gelecek? Detaylar haberimizde…

Riot Games tarafından geliştirilip yayınlanan Valorant, 2020 yılında piyasaya sürülmesinin ardından FPS dünyasının en çok ilgi gören oyunlarından bir tanesi haline geldi. Valorant'ta yer alan her oyuncuya özel olan gece pazarının çıkış tarihi ne zaman? Valorant Şubat 2022 gece pazarı ne zaman gelecek?

Valorant oyuncularının merakla beklediği gece pazarında toplam 6 adet kaplamanın bulunduğu, her oyuncuya özel olarak ve daha ucuz bir şekilde sunulan gece pazarının çıkış tarihi her zaman olduğu gibi bilinmiyor.

VALORANT GECE PAZARI ŞUBAT 2022

Gece pazarı Valorant'a ortalama olarak 2 ayda bir gelmektedir. En son Aralık ayında oyuncular mağazasında beliren gece pazarının 11 Şubat 2022'de Valorant'a gelmesi bekleniyor.

VALORANT GECE PAZARI NEDİR?

Valorant Gece Pazarı, size özel rasgele 6 silah kaplamasından oluşan bir koleksiyon. Kaplamaları tıpkı Mağaza'dan alır gibi alabilirsiniz. Gece Pazarı, indirimli bir şekilde sadece size özel olarak rastgele oluşan 6 silah kaplamasından oluşmaktadır.

Yakupcan Aydemir Gamegar Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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