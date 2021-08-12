VALORANT EMEA Challengers Playoff maçları başlıyor!

Temsilcilerimizin maçları 1 saat sonra başlıyor!

Esporseverlerin merakla beklediği ve kıran kırana süren mücadelelerin yaşanacağı VALORANT EMEA Challengers Playoff maçları başlıyor.

18.00'de başlayacak olan karşılaşmalarla birlikte EMEA Challengers Playoff maçları başlangıcını yapacak. Bugün toplam dört karşılaşma oynanacak. Bugün oynanacak olan dört karşılaşmanın ikisinde ise temsilcilerimiz bir üst tura çıkmak için mücadele edecek. Günün karşılaşmaları iki kanal üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Günün karşılaşmaları ve yayınlanacağı kanallar ise şu şekilde:

A Kanalı (VALORANT_Esports_TR)

NAVI x Team Liquid (18.00)

FPX Esports x Fire Flux Esports (1. karşılaşmadan hemen sonra başlayacak.)

B Kanalı (RiotGamesTurkish2)

Guild x forZe (18.00)

Oxygen Esports x Giants Gaming (1. karşılaşmadan hemen sonra başlayacak.)

Bugünkü oynanacak olan karşılaşmaların galipleri ise Acend, Gambit Esports, SuperMassive Blaze ve G2 Esports takımları ile oynayacak.

Acend x NAVI - Team Liquid karşılaşmasının galibi

Gambit Esports x FPX Esports - Fire Flux Esports karşılaşmasının galibi

SuperMassive Blaze x Guild - forZe karşılaşmasının galibi

G2 Esports x Oxygen Esports - Giants Gaming karşılaşmasının galibi

Playerbros ekibi olarak bugün mücadele edecek olan iki temsilcimize de başarılar diliyoruz!

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Kaynak: Playerbros