Valorant çöktü mü 7 Ekim Salı? Valorant problem mi var, Valorant ne zaman düzelir?

7 Ekim Salı ilk saatlerinden bu yana birçok Valorant kullanıcısı, oyuna bağlanamama, giriş ekranında takılma veya oyun istemcisinin hiç açılmaması gibi problemlerle karşılaştığını bildiriyor. Bu tür sorunlar genellikle oyun sunucularında yaşanan ani aksaklıklardan ya da planlı bakım faaliyetlerinden kaynaklanabiliyor. Peki, Valorant neden erişime kapalı görünüyor? Türkiye'deki sunucular tam olarak hangi bölgelerde konumlanıyor ve İstanbul'da özel bir sunucu bulunuyor mu? İşte 12 Eylül itibarıyla oyuncuların beklediği son gelişmeler...

VALORANT HAKKINDA

Riot Games tarafından geliştirilen Valorant, ücretsiz oynanabilen taktiksel bir nişancı oyunudur. İlk olarak 2019 yılının Ekim ayında "Project A" kod adıyla duyurulan oyun, 7 Nisan 2020'de sınırlı erişimli kapalı beta sürecine girmiştir. Kısa sürede büyük bir ilgiyle karşılanan Valorant, 2 Haziran 2020 tarihinde tüm oyuncular için resmi olarak piyasaya sürülmüştür. Takım temelli oynanışı, stratejik mekanikleri ve rekabetçi atmosferiyle oyun dünyasında kısa zamanda geniş bir hayran kitlesi edinmiştir.

VALORANT'TA ERİŞİM SORUNU MU VAR?

Son saatlerde birçok oyuncu, Valorant'a girişte çeşitli sorunlarla karşılaştığını bildiriyor. Kullanıcılar oyuna bağlanamama, oturum açarken hata alma veya bağlantının kopması gibi problemler yaşadıklarını dile getiriyor. Şu ana kadar Riot Games tarafından konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Oyuncular, erişim sorunlarının nedenine ve çözümüne dair gelecek bilgilendirmeleri merakla bekliyor.

İşte hata raporu:

https://downdetector.tr/