Valorant Champions 2021 Şampiyonu Acend oldu

Riot Games'in kısa sürede büyük bir popülerliğe erişen rekabetçi FPS oyunu Valorant espor sahnesinde de kısa sürede kendine oldukça geniş bir yer buldu. Dünyanın en prestijli Valorant organizasyonları arasında gösterilen Valorant Champions 2021 ile birlikte ise Valorant heyecanı bambaşka bir boyuta taşındı. Ülkemizden de SupperMassive Blaze'in katıldığı ancak elendiği bu prestijli organizasyonda final aşaması Acend Club ve Gambit Esports arasında oynandı. Nefes kesen bir mücadelenin arından ise Valorant Champions 2021 şampiyonu Acend Club oldu

VALORANT DÜNYA ŞAMPİYONU ACEND

Ülkemizin ve dünyanın en başarılı Valorant oyuncularından olan Mehmet Yağız "cNed" İpek'in de kadrosunda yer aldığı Acend Club finalde rakibi Gambit Esports karşısında 3-2'lik bir skor ile galip geldi. Turnuva boyunca müthiş bir performans ortaya koymuş olan Acend Club final aşamasına kadarki süreçte tüm rakiplerini adeta ipe dizdi ve şampiyonu belirleyecek olan büyük mücadeleye hiç maç kaybı olmadan girdi. Şampiyonluğun mimarlarından olan temsilcimiz Mehmet Yağız "cNed" İpek'te turnuva boyunca dikkat çeken bir performans sergileyerek ekibinin kupaya uzanmasında büyük rol oynadı. Bu büyük şampiyonlukla birlikte Acend Esports aynı zamanda Valorant Champions'ın ilk şampiyonu unvanını da kazanmış oldu.

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