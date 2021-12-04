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VALORANT Champions 2021 Hakkında Tüm Detaylar

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VALORANT Champions 2021 Hakkında Tüm Detaylar

Valorant Champions 2021 heyecanı başlarken gelin nefeslerin tutulduğu turnuva hakkındaki tüm detaylara bir göz atalım.

VALORANT Champions 2021, VALORANT için dünyanın en iyi takımlarının katıldığı turnuvadır. Turnuvada Mehmet Yağız"cNed" İpek de yer alacak.

Valorant Champions 2021 Katılan Takımlar

  • Gambit Esports - Masters Berlin

    d3ffo(Rusya)

    • nAts(Rusya)

    Chronicle(Rusya)

    Redgar(Rusya)

    sheydos(Rusya)

    Acend - EMEA(Avrupa) Circuit Points

    zeek(Polonya)

    starxo(Polonya)

    cNed(Türkiye)

    Kiles(Ukrayna)

    BONECOLD(Finlandiya)

    Fnatic - EMEA(Avrupa) Circuit Points

    Boaster(İngiltere)

    doma(Hırvatistan)

    Mistic(İngiltere)

    MAGNUM(Çek Cumhuriyeti)

    Derke(Finlandiya)

    Sentinels - NA( Kuzey Amerika ) Circuit Points

    TenZ(Kanada)

    SicK(ABD)

    ShahZaM(ABD)

    zombs(ABD)

    dpr(ABD)

    Envy - NA(Kuzey Amerika) Circuit Points

    crashies(ABD)

    Victor(ABD)

    Marved(Kanada)

    FNS(Kanada)

    yay(ABD)

    Team Vikings - BR(Brezilya) Circuit Points

    frz(Brezilya)

    Sacy(Brezilya)

    saadhak(Arjantin)

    gtnziN(Brezilya)

    sutecas(Brezilya)

    Keyd Stars - BR(Brezilya) Circuit Points

    murizzz(Brezilya)

    JhoW(Brezilya)

    mwzera(Brezilya)

    v1xen(Brezilya)

    heat(Brezilya)

    Vision Strikers - KR(Güney Kore) Circuit Points

    stax(Güney Kore)

    Rb(Güney Kore)

    k1Ng(Güney Kore)

    Zest(Güney Kore)

    Lakia(Güney Kore)

    BuZz(Güney Kore)

    Crazy Raccoon - JP(Japonya) Circuit Points

    Bazzi(Güney Kore)

    Medusa(Güney Kore)

    ade(Japonya)

    Fisker(Japonya)

    neth(Japonya)

    Munchkin(Güney Kore)

    Minty(Japonya)

    X10 CRIT - SEA(Güneydoğu Asya) Circuit Points

    Patiphan(Tayland)

    Sushiboys(Tayland)

    Crws(Tayland)

    sScary(Tayland)

    foxz(Tayland)

    Team Secret - SEA(Güneydoğu Asya) Circuit Points

    BORKUM(Filipinler)

    JessieVash(Filipinler)

    dispenser(Filipinler)

    DubsteP(Filipinler)

    Witz(Filipinler)

    KRÜ Esports - LATAM(Latin Amerika) Circuit Points

    NagZ(Şili)

    keznit(Şili)

    delz1k(Şili)

    Klaus(Arjantin)

    Mazino(Şili)

    Team Liquid - EMEA(Avrupa) Last Chance

    ScreaM(Belçika)

    L1NK(İngiltere)

    soulcas(İngiltere)

    Jamppi(Finlandiya)

    Nivera(Belçika)

    Cloud9 Blue - NA(Kuzey Amerika) Last Chance

    xeta(Güney Kore)

    mitch(ABD)

    vanity(ABD)

    Xeppaa(ABD)

    leaf(ABD)

    FURIA - SA( Güney Amerika ) Last Chance

    xand(Brezilya)

    Nozwerr(Arjantin)

    Quick(Brezilya)

    Khalil(Brezilya)

    Mazin(Brezilya)

    FULL SENSE - APAC(Asya-Pasifik) Last Chance

    PTC(Tayland)

    SuperBusS(Tayland)

    clhAlalala(Tayland)

    JhonOlsen(Tayland)

    LAMMYSNAX(Tayland)

    VALORANT Champions 2021′de yer alacak takımlar bu şekilde. Ülkemizi temsil eden bir takım bulunmuyor fakat Acend forması giyen Mehmet Yağız "cNed" İpek bizi en iyi şekilde temsil edecektir.

    VALORANT Champions 2021 Ne Zaman Başlıyor?

    Maçlar bugün yani 01.12.2021 tarihinde 17: 00'da Vision Strikers vs FULL SENSE maçı ile başlayacak.

    İlk eleme aşaması maçlarının 08.12.2021'de bitmesi planlanıyor. Çeyrek final maçlarının 08.12.2021′de başlayıp 12.12.2021 tarihinde saat 20: 30'da final maçı ile sona ermesi planlanıyor.

    Türk temsilcimiz cNed'in ilk maçı 03.12.2021 saat 17: 00'da Keyd Stars takımına karşı olacak.

    VALORANT Champions 2021 Maçlarını Nasıl İzleyebilirim?

    Aşağıdaki eklentiden veya Twitch.tv/valorant_esports_tr adresinden bütün maçları Türkçe olarak izleyebilirsiniz.

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