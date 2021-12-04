VALORANT Champions 2021 Hakkında Tüm Detaylar
Valorant Champions 2021 heyecanı başlarken gelin nefeslerin tutulduğu turnuva hakkındaki tüm detaylara bir göz atalım.
VALORANT Champions 2021, VALORANT için dünyanın en iyi takımlarının katıldığı turnuvadır. Turnuvada Mehmet Yağız"cNed" İpek de yer alacak.
Valorant Champions 2021 Katılan Takımlar
Gambit Esports - Masters Berlin
d3ffo(Rusya)
nAts(Rusya)
Chronicle(Rusya)
Redgar(Rusya)
sheydos(Rusya)
Acend - EMEA(Avrupa) Circuit Points
zeek(Polonya)
starxo(Polonya)
cNed(Türkiye)
Kiles(Ukrayna)
BONECOLD(Finlandiya)
Fnatic - EMEA(Avrupa) Circuit Points
Boaster(İngiltere)
doma(Hırvatistan)
Mistic(İngiltere)
MAGNUM(Çek Cumhuriyeti)
Derke(Finlandiya)
Sentinels - NA( Kuzey Amerika ) Circuit Points
TenZ(Kanada)
SicK(ABD)
ShahZaM(ABD)
zombs(ABD)
dpr(ABD)
Envy - NA(Kuzey Amerika) Circuit Points
crashies(ABD)
Victor(ABD)
Marved(Kanada)
FNS(Kanada)
yay(ABD)
Team Vikings - BR(Brezilya) Circuit Points
frz(Brezilya)
Sacy(Brezilya)
saadhak(Arjantin)
gtnziN(Brezilya)
sutecas(Brezilya)
Keyd Stars - BR(Brezilya) Circuit Points
murizzz(Brezilya)
JhoW(Brezilya)
mwzera(Brezilya)
v1xen(Brezilya)
heat(Brezilya)
Vision Strikers - KR(Güney Kore) Circuit Points
stax(Güney Kore)
Rb(Güney Kore)
k1Ng(Güney Kore)
Zest(Güney Kore)
Lakia(Güney Kore)
BuZz(Güney Kore)
Crazy Raccoon - JP(Japonya) Circuit Points
Bazzi(Güney Kore)
Medusa(Güney Kore)
ade(Japonya)
Fisker(Japonya)
neth(Japonya)
Munchkin(Güney Kore)
Minty(Japonya)
X10 CRIT - SEA(Güneydoğu Asya) Circuit Points
Patiphan(Tayland)
Sushiboys(Tayland)
Crws(Tayland)
sScary(Tayland)
foxz(Tayland)
Team Secret - SEA(Güneydoğu Asya) Circuit Points
BORKUM(Filipinler)
JessieVash(Filipinler)
dispenser(Filipinler)
DubsteP(Filipinler)
Witz(Filipinler)
KRÜ Esports - LATAM(Latin Amerika) Circuit Points
NagZ(Şili)
keznit(Şili)
delz1k(Şili)
Klaus(Arjantin)
Mazino(Şili)
Team Liquid - EMEA(Avrupa) Last Chance
ScreaM(Belçika)
L1NK(İngiltere)
soulcas(İngiltere)
Jamppi(Finlandiya)
Nivera(Belçika)
Cloud9 Blue - NA(Kuzey Amerika) Last Chance
xeta(Güney Kore)
mitch(ABD)
vanity(ABD)
Xeppaa(ABD)
leaf(ABD)
FURIA - SA( Güney Amerika ) Last Chance
xand(Brezilya)
Nozwerr(Arjantin)
Quick(Brezilya)
Khalil(Brezilya)
Mazin(Brezilya)
FULL SENSE - APAC(Asya-Pasifik) Last Chance
PTC(Tayland)
SuperBusS(Tayland)
clhAlalala(Tayland)
JhonOlsen(Tayland)
LAMMYSNAX(Tayland)
VALORANT Champions 2021′de yer alacak takımlar bu şekilde. Ülkemizi temsil eden bir takım bulunmuyor fakat Acend forması giyen Mehmet Yağız "cNed" İpek bizi en iyi şekilde temsil edecektir.
VALORANT Champions 2021 Ne Zaman Başlıyor?
Maçlar bugün yani 01.12.2021 tarihinde 17: 00'da Vision Strikers vs FULL SENSE maçı ile başlayacak.
İlk eleme aşaması maçlarının 08.12.2021'de bitmesi planlanıyor. Çeyrek final maçlarının 08.12.2021′de başlayıp 12.12.2021 tarihinde saat 20: 30'da final maçı ile sona ermesi planlanıyor.
Türk temsilcimiz cNed'in ilk maçı 03.12.2021 saat 17: 00'da Keyd Stars takımına karşı olacak.
VALORANT Champions 2021 Maçlarını Nasıl İzleyebilirim?
Aşağıdaki eklentiden veya Twitch.tv/valorant_esports_tr adresinden bütün maçları Türkçe olarak izleyebilirsiniz.
#SüperLig 'de 5 haftadır kazanamayan Beşiktaş'ın, Sergen Yalçın ile devam etme kararını doğru buluyor musunuz? #KASvBJK— Haberler (@Haberler) December 3, 2021
#Dolar yükselişine sizce devam edecek mi?— Haberler (@Haberler) December 3, 2021
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