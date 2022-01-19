VALORANT 4.01 Yama Notları

VALORANT 4.01 Yaması ve Engellenmiş Kelimeler listesi eklendi, bazı hatalar giderildi ve Ares güncellendi.

VALORANT 4.01 ile SOSYAL GÜNCELLEMELER

Engellenmiş Kelimeler Listesi Ayarlara Eklendi

Engellenmiş Kelimeler listesi, ayarlar sekmesinden ulaşabileceğiniz ve oyunda görmekten hoşlanmadığınız kelimeleri/sözleri yazabileceğiniz yeni bir özellik.

Bazı oyuncuların otomatik kötü söz tespit sistemimizden daha akıllı olduğunu ve devamlı olarak sohbet ekranında görmek istemediğimiz kelimeleri yazmanın farklı yollarını bulduklarını kabul ediyoruz. Bu yüzden tespit performansını iyileştirmek için sizin desteğinize ihtiyacımız var! Gelin güçlerimizi birleştirelim. ??

Örneğin: "Riot" kötü bir kelimeymiş diyelim (düşüncesi bile hoş değil). Tespit sistemimiz "Riot" kelimesini engellenecek ve kullananın ceza almasına sebep olacak bir kelime olarak yakalayabilir. Fakat Riot kelimesi R!ot, R!0t, Ri0t gibi farklı şekillerde yazıldığında sistemimize yakalanmayabilir.

Ayrıca hayır, League of Legends'ı sohbette engelli kelime yapamazsınız.

Sizin hazırladığınız listeleri inceleyip karşılaştırarak tüm bölgelerde sohbetteki rahatsız edici davranışları azaltmak için kullanacağız. Ayrıca, topladığımız verileri kullanarak kötü kelimeleri tespit etme sistemlerimizi geliştireceğiz. Yardımcı olmak isteyen herkese teşekkürler. Gelin, VALORANT'ı herkes için daha güzel bir yer haline getirelim!

SİLAH GÜNCELLEMELERİ

ARES

4.0 Yaması'nda yapılan değişiklikler Ares'i gözle görülür bir şekilde güçlendirdi ve onu oyunda daha fazla görmek bizi mutlu etti. Fakat yapılan genel düzenlemeler silahı kontrol edilmesi çok kolay bir hale getirdi ve döner şarjörün hazırlanmasıyla ilgili değişiklikler silahı özgün kılan bazı özellikleri devre dışı bıraktı. Atış hızının artmasının ardından Ares'in kullanması daha hoş bir silah haline gelmesi hoşumuza gittiği için bu değişikliğe dokunmayacağız. Yine de, aşağıdaki düzenlemelerin silahı kullanmayı biraz zorlaştırmasını ve geri tepmeyle saçılma durumlarını daha bariz kılarak silahın karakterini geri getirmesini bekliyoruz.

Bedeli arttı: 1550 >>>1600

Dikey geri tepme arttı.

Mermi saçılma oranı 10 mermiden sonra 0,8 >>>0,7 ve 13 mermiden sonra 1,0 >>>0,7 olacak şekilde değiştirildi.

Çömelerek, saçılma ve geri tepme oranından sağlanan fayda azaldı: %40 >>>%25

YAKIN DÖVÜŞ (Ama bu sefer gerçekten geliyor)

Yakın dövüş silahıyla hedef almak çok zor olduğu için ona bel bağlamak pek mümkün olmuyordu. Bu yüzden, sağ ve sol tıkla yapılan yakın dövüş saldırılarını daha tutarlı bir hale getirdik.

Sağ tıkla yapılan saldırıların isabet alanı artık 1,5 kat daha fazla. Sol tıkla yapılan saldırıların isabet alanı artık sağ tıka göre daha büyük ve biraz daha uzun bir menzile sahip.

Bıçak saldırılarının merkezine daha yakın olan hedefler ilk önce isabet alacak. Böylece, hala isabetli saldırılar yapabilirsiniz.

Bonus: Artık bıçaklarla duvarlara saldırdığınızda duvarda anında bıçak izleri göreceksiniz (bu istemci tarafında hesaplanıyor).

HATALAR

SİLAHLAR

Köken koleksiyonunun boştaki animasyonlarının izleyici modundayken bazı seviyeler ve stillerde oynatılmamasına sebep olan hata giderildi.

ESPOR ÖZELLİKLERİ

Taraf değiştirdikten sonra gözlemci oyuncuların kısayol tuşlarının değişmesine sebep olan sorun çözüldü.

PERFORMANS

NVIDIA Reflex gerektiren performans grafiklerinin ekranda görüntülenmesine ve gizlenememesine sebep olan sorun çözüldü.

Bunu raporladığı için TowerofShadow'a teşekkürler.

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