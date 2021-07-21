VALORANT 3.02 yamasında çeşitli hatalar düzeltiliyor ve sistemler güncelleniyor
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VALORANT 3.02 yamasında çeşitli hatalar düzeltiliyor ve sistemler güncelleniyor

VALORANT 3.02 yamasında çeşitli hatalar düzeltiliyor ve sistemler güncelleniyor
Playerbros - Haberler | Gamegar

Takım içi sesli sohbetteki ses ayarının kendi kendine 50 seviyesine dönmesi nihayet düzeltiliyor.

VALORANT 3.02 oyun sistemleri güncellemeleri, sosyal güncellemeler ve ajan hatalarının giderilmesi ele alınıyor.

Oyun Sistemleri Güncellemeleri

Silah ve ajan modelleri artık ince duvarlardan daha az geçecek.

Sosyal Güncellemeler

Ölümsüzlük ve üstü kademelerde yer alan oyuncuların bilgi kartı arayüzünde Karşılaşma Kademesi ve Liderlik Tablosu arasına bir boşluk eklendi.

Ajan Hataları

Sage artık Breeze'deki piramitlerin arasına Bariyer Küresi yerleştirerek minik bir görüş alanı oluşturamayacak. Birbirine çok yakın duran iki nesne arasında oluşturulan küçük boşluk, yeni ve avantajlı bir görüş açısı olarak kullanılıyordu.

İPTAL/Komut (X) sırasında yeniden stabil hale getirilirken KAY/O'nun kaplama dokularının silahlara geçmesine neden olan hata giderildi.

Raze artık Bombot'u bazı duvarların içinden gönderemiyor.

Sosyal

Takım içi sesli sohbet ses düzeyi ayarının kendi kendine %50 seviyesine dönmesine neden olan hata giderildi.

Sosyal paneldeki kaydırma çubuğunun bazen yanlış görünmesine neden olan hata giderildi.

Bilgi kartı arayüzünde "Derecesiz" simgesini çevreleyen pikselli çerçeve düzeltildi.

Bulanık arka planın bilgi kartı arayüzünde arkadaş notlarını okunmaz kılmasına neden olan sorun giderildi.

VCT Masters Reykjavik Galibi unvanının, bilgi kartı arayüzünde oyuncu kartıyla üst üste binmesine neden olan hata giderildi.

VALORANT 3.02 yaması önceki yamada olduğu gibi çok büyük değişimler ile gelmiyor fakat bu yama oyun içerisinde yer alan ve zaman zaman sinir bozucu olabilen hataları giderecek.

Kaynak: Playerbros

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