Valimizin Başkanlığında 2021 Yılı Salgınla Mücadele Tedbirleri, Aşılama Çalışmaları ve Yılbaşı Öncesinde Alınacak Güvenlik Önlemleri Değerlendirildi

Valimiz Mustafa Masatlı, salgın süreci ile yılbaşı öncesinde alınacak güvenlik önlemlerinin değerlendirildiği toplantıya başkanlık etti. Toplantıda Vali Yardımcısı Bekir Sıtkı Dağ ile video konferans aracılığıyla İlçe Kaymakamları, İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, İl Jandarma Komutanı Alb. Ayhan Aygün, İl Sağlık Müdürü Dr. Dursun Koç ile İl Milli Eğitim Müdür V. Ömer Coşkun yer aldı.

Valimiz Mustafa Masatlı toplantının açılışında yaptığı konuşmada şunları kaydetti: "2021 yılının son haftasını yaşamaktayız. Yaklaşık 2 yıldır mücadele ettiğimiz salgın sürecinde farklı vaka tabloları ve yoğunluklarıyla karşı karşıya kaldık. Buna rağmen Devletimizin yerinde ve zamanında aldığı tedbirlerle, Ülkemiz bu süreci daha hafif atlatmaktadır. Amasya'mız ise gerek vaka oranları, gerekse aşılama oranlarında daima bölgemize örnek gösterilen bir il olmuştur.

2022 yılında da halkımızın duyarlılığı ile salgını kontrol altında tutmak için gerekli tüm tedbirleri almaya devam edeceğiz. Son günlerdeki vaka düşüşleri bizleri ayrıca sevindirmektedir. Buna rağmen yoğun bakımlarda halen tedavi gören hastalarımız mevcuttur. Maalesef bu hastalarımızın %80'inden fazlası ya aşısız ya da aşıları eksik olan vatandaşlarımızdır. Bu durum aşının önemini bizlere acı bir şekilde göstermektedir.

Yaklaşan yeni yıl öncesinde İlimiz genelinde gerek trafik, gerekse güvenlik tedbirleri noktasında tüm önlemler alınmıştır. Son bir ayda ayrıca, Ülkemiz genelinde sahte alkollü içkiden kaynaklı ölümler meydana gelmiştir. İlimizde bu ürünleri üreten ve piyasaya süren kişilere kolluk birimlerimiz gerekli operasyonları yapmaktadır. Halkımızın sağlığıyla oynayan kişilere karşı Devletimiz gerekli hukuki işlemleri yapmaya devam edecektir. "

Valimiz Mustafa Masatlı'nın konuşmasının ardından toplantıda salgının genel seyri, denetim faaliyetleri, aşılama çalışmaları ve yılbaşında alınacak güvenlik önlemleri hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.

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