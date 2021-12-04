Valimiz Sayın Orhan Tavlı, Türkiye Beyazay Derneği Muğla Şubesini ziyaret etti. Valimiz Sayın Orhan Tavlı, Türkiye Beyazay Derneği Muğla Şubesini ziyaret etti. Ziyarette, dernek yönetim kurulu üyeleri ile bir araya gelen Valimiz Orhan Tavlı, Devletin tüm imkanları ile engelli vatandaşlarımızın her zaman yanında olduklarını belirtti.

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