Valimiz Sayın Mehmet Makas, Refahiye İlçesi Ekecik Köyünü Ziyaret Etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Valimiz Sayın Mehmet Makas, Refahiye İlçesi Ekecik Köyünü Ziyaret Etti

Valimiz Sayın Mehmet Makas, Refahiye İlçesi Ekecik Köyünü Ziyaret Etti
Habermetre - Haberler | Toplum

Sayın Valimiz, ilimiz Refahiye ilçesi Ekecik Köyünü ziyaret ederek, köyde yapımı devam eden Köy Camii'nde incelemelerde bulundu.

Sayın Valimiz, ilimiz Refahiye ilçesi Ekecik Köyünü ziyaret ederek, köyde yapımı devam eden Köy Camii'nde incelemelerde bulundu. İnşaatta çalışanlarla bir süre görüşen Valimiz Sayın Mehmet Makas, çalışanlara kolaylıklar diledi.

Daha sonra Ekecik Köyü sakinleriyle görüşen Sayın Valimiz, köy sakinlerinin istek ve taleplerini dinledi.

Gerçekleştirilen ziyarette Valimiz Sayın Mehmet Makas'a Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Refahiye Kaymakamı Eyüp Kaykaç ve Refahiye Belediye Başkanı Çakmak Paçacı da eşlik etti.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Mehmet Muş Murat Kurum Mehmet Özhaseki Adil Karaismailoğlu
Magazin Ezgi Mola Acun Ilıcalı Fatma Turgut Şeyma Subaşı
Spor Ali Koç Yiğit Şardan Sergen Yalçın Merih Demiral Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Valimiz Sayın Mehmet Makas, Refahiye İlçesi Ekecik Köyünü Ziyaret Etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.6.2021 22:45:18. #1.14#

title