Valimiz Sayın Mehmet Makas, Refahiye İlçesi Ekecik Köyünü Ziyaret Etti

Sayın Valimiz, ilimiz Refahiye ilçesi Ekecik Köyünü ziyaret ederek, köyde yapımı devam eden Köy Camii'nde incelemelerde bulundu.

Sayın Valimiz, ilimiz Refahiye ilçesi Ekecik Köyünü ziyaret ederek, köyde yapımı devam eden Köy Camii'nde incelemelerde bulundu. İnşaatta çalışanlarla bir süre görüşen Valimiz Sayın Mehmet Makas, çalışanlara kolaylıklar diledi.

Daha sonra Ekecik Köyü sakinleriyle görüşen Sayın Valimiz, köy sakinlerinin istek ve taleplerini dinledi.

Gerçekleştirilen ziyarette Valimiz Sayın Mehmet Makas'a Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Refahiye Kaymakamı Eyüp Kaykaç ve Refahiye Belediye Başkanı Çakmak Paçacı da eşlik etti.

Kaynak: Habermetre