Valimiz Sayın Mehmet Makas'ın Eşi Hanımefendi Elif Makas ve İl Protokol Eşleri Sergi Açılışına Katıldılar
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Valimiz Sayın Mehmet Makas'ın Eşi Hanımefendi Elif Makas ve İl Protokol Eşleri Sergi Açılışına Katıldılar

Valimiz Sayın Mehmet Makas'ın Eşi Hanımefendi Elif Makas ve İl Protokol Eşleri Sergi Açılışına Katıldılar
Habermetre - Haberler | Toplum

Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri münasebetiyle Valimiz Sayın Mehmet Makas'ın Eşi Hanımefendi Elif Makas, Erzincan Milletvekili Sayın Süleyman Karaman'ın Eşi Hanımefendi Sevim Karaman, Erzincan Belediye Başkanı Sayın Bekir Aksun'un Eşi Hanımefendi Ürküş Aksun ve diğer...

Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri münasebetiyle Valimiz Sayın Mehmet Makas'ın Eşi Hanımefendi Elif Makas, Erzincan Milletvekili Sayın Süleyman Karaman'ın Eşi Hanımefendi Sevim Karaman, Erzincan Belediye Başkanı Sayın Bekir Aksun'un Eşi Hanımefendi Ürküş Aksun ve diğer davetlilerin katılımlarıyla, Erzincan Halk Eğitim Merkezinde müzik dinletisi, atölye çalışmaları ve sergi açılışı gerçekleştirildi.

Kaynak: Habermetre

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Valimiz Sayın Mehmet Makas'ın Eşi Hanımefendi Elif Makas ve İl Protokol Eşleri Sergi Açılışına Katıldılar - Haberler
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