Valimiz Mustafa Masatlı Suluova Köy ve Mahalle Muhtarları Toplantısına Başkanlık Etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Valimiz Mustafa Masatlı Suluova Köy ve Mahalle Muhtarları Toplantısına Başkanlık Etti

Valimiz Mustafa Masatlı Suluova Köy ve Mahalle Muhtarları Toplantısına Başkanlık Etti
Habermetre - Haberler | Toplum

Suluova köy ve mahalle muhtarları toplantısı Valimiz Mustafa Masatlı'nın başkanlığına gerçekleştirildi.

Suluova köy ve mahalle muhtarları toplantısı Valimiz Mustafa Masatlı'nın başkanlığına gerçekleştirildi. Toplantıda ayrıca Suluova Kaymakamı Abdullah Şen, Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok ve ilimizde faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşlarının idarecileri yer aldı.

Valimiz Mustafa Masatlı toplantının açılışında yaptığı konuşmada şunları kaydetti: "2018 yılında Ülkemiz bir tercihte bulunarak, Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemine geçmiştir. Cumhurbaşkanlığı yönetim sisteminin ana hedefi, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını en üst seviyede karşılamak ve halkımıza en iyi hizmeti verebilmektir. Bu sistemde hantal bürokrasi ortadan kaldırılarak, hizmetlerin daha süratli, daha etkin, daha verimli ve daha az maliyetle yapılması amaçlanmıştır. Son 18 yılda Sayın Cumhurbaşkanımız öncülüğünde Ülkemiz tarımdan turizme, sanayiden altyapıya, hizmet sektöründen, sosyal güvenliğe ve sağlığa kadar her alanda Cumhuriyet tarihinin rekorlarını kırmaktadır.

Yaklaşık 1, 5 yıldır tüm dünyayı etkisi altına alan salgınla mücadele ediyoruz. Ülkemiz de doğal olarak bu salgından etkilenmiştir. Dün ki NATO zirvesinde de Türkiye'nin dünyada salgın sürecini en iyi yöneten ve bu süreçte vatandaşlarına en kaliteli hizmetleri veren ülkelerden olduğu ifade edilmiştir.

Bu süreçte modern olarak adlandırılan devletler birbirlerine ait maskelere, tıbbı cihazlara el koyarken, yaşlılarını ölüme terk etmişken, güçlü Devletimiz üretim ve tedarik zincirini aksatmadan sürdürmüş ve özellikle de yaşlılarımızın bu salgından etkilenmemesi için tüm tedbirleri almıştır. Bu durum Sayın Cumhurbaşkanımız sağlıkta ve diğer alanlarda gerçekleştirdiği dönüşümün bir sonucudur.

Muhtarlarımız bizzat halkımızın iradesiyle seçilen ve bulundukları köy ve mahallelerde Devleti temsil eden kamu görevlileridir. Bu kapsamda sizlerin görüş ve önerilerine değer veriyoruz. Sizlerden bu vesileyle bölgenizdeki aşılama çalışmaları için halkımızı bilgilendirmenizi rica ediyoruz. Bu hastalığı yenmek için tek yol aşılamadır.

Sanayi alanında Taşova'mıza bir OSB kurduk. OSB'mizin kurulma sürecinde başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Bakanlarımıza, Milletvekillerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Taşova OSB ile Sanayi kapasitemizi %25 artmıştır.

Ayrıca hayvancılıkta önemli bir merkez olan Suluova İlçemizdeki Besi OSB'mizi genişletiyoruz. Suluova Besi OSB birçok yönüyle Ülkemiz hayvancılığına da rol model olmuştur. Burada nihai hedefimiz Suluova'yı Ülkemizin sayılı kırmızı et üretim merkezlerinden biri yapabilmektir. Hepinize katılımızdan ötürü teşekkür ediyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum. "

Valimiz Mustafa Masatlı'nın konuşmalarının ardından toplantıda yer alan il müdürleri tarafından kurumlarının çalışmalara ilişkin bilgilendirmeler yapıldı. Toplantının son kısmında ise köy ve mahalle muhtarları kurum müdürlerine sorular yönelterek, köy ve mahallelerinin taleplerini ilettiler.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar İlham Aliyev Meral Akşener Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Ezgi Mola Müge Anlı Enis Arıkan
Spor Ali Koç Fatih Terim Çağlar Söyüncü Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Valimiz Mustafa Masatlı Suluova Köy ve Mahalle Muhtarları Toplantısına Başkanlık Etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.6.2021 21:47:34. #1.15#

title