Valimiz Mustafa MASATLI Salgın Süreci Değerlendirme Toplantısına Başkanlık Etti

Valimiz Mustafa Masatlı, salgın sürecinin değerlendirildiği toplantıya başkanlık etti. Toplantıda Vali Yardımcısı Bekir Sıtkı Dağ ile video konferans aracılığıyla İlçe Kaymakamları, İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, İl Jandarma Komutanı Alb. Ayhan Aygün, İl Sağlık Müdürü Dursun Koç ile İl Milli Eğitim Müdür V. Ömer Coşkun yer aldı.

Valimiz Mustafa Masatlı toplantının açılışında yaptığı konuşmada şunları kaydetti: "İlimizdeki vaka sayılarında bir düşüşün olduğunu gözlemlemekteyiz. Ülkemizde yeni ortaya çıkan omicron varyantıyla ilgili herhangi bir vakamız bulunmamaktadır. Hastanemizdeki servis ve yoğum bakım doluluk oranları normal düzeydedir.

Aşı tedarikimizde hiçbir sorun olmayıp, vatandaşlarımızın aşılanması noktasında bir sıkıntı yoktur. Türkiye geneline baktığımızda aşılamada %84, 5 gibi bir oranla 3. sırada yer almaktayız. 2. doz aşılamada yakaladığımız başarıyı, 3. dozda da gösterebilmek için tüm birimlerimiz gerekli hazırlıkları yapmış durumdadır. Sağlık Bakanlığımızın belirlediği aşı takvimi çerçevesinde tüm vatandaşlarımızı 3. doz aşılarını yaptırmaya davet ediyorum. Ayrıca eğitim çalışanlarımızı ve öğrencilerimizi aşılama çalışmaları devam etmektedir. Bunun yanında eğitim camiamızın desteğiyle bugüne kadar İlimizde 3, 7 milyon adet maske üretimi yapılmış olup, ayrıca çocuk maskesi üretimine de başlayacağız. "

Valimiz Mustafa Masatlı'nın konuşmasının ardından toplantıda salgının genel seyri, denetim faaliyetleri ve aşılama çalışmaları hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet