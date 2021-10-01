Valimiz Hüseyin Öner, göreve yeni başlayan Posof Kaymakamı Ahmed Çelik'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu (01.10.2021) - Haberler
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Valimiz Hüseyin Öner, göreve yeni başlayan Posof Kaymakamı Ahmed Çelik'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu (01.10.2021)

Habermetre - Haberler | Toplum
Valimiz Hüseyin Öner, göreve yeni başlayan Posof Kaymakamı Ahmed Çelik'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu (01.10.2021)

Valimiz Hüseyin Öner, göreve yeni başlayan Posof Kaymakamı Ahmed Çelik'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Valimiz Hüseyin Öner, göreve yeni başlayan Posof Kaymakamı Ahmed Çelik'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Kaymakamlar Kararnamesi ile Posof Kaymakamı olarak atanan Ahmed Çelik, görevine başladı. Valimiz Hüseyin Öner, beraberinde Posof Belediye Başkanı Cahit Ulgar, İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal ve İl Jandarma Komutanı Ali Naci Aldemir ile birlikte Kaymakam Çelik'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Kaymakam Çelik ile bir süre makamda sohbet eden Valimiz, görevinde başarılar diledi.

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Haber: Valimiz Hüseyin Öner, göreve yeni başlayan Posof Kaymakamı Ahmed Çelik'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu (01.10.2021) - Haberler
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