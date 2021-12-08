VALİMİZ ALİ FUAT ATİK BAŞKANLIĞINDA KAYMAKAMLAR VE İL İDARE ŞUBE BAŞKANLARI TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Valimiz Ali Fuat Atik, Vali Yardımcıları, Kaymakamlar ve Kurumların İl Müdürleri ile bir araya geldi.

Polisevinde düzenlenen toplantıya; Valimiz Ali Fuat Atik, Vali Yardımcıları, Kaymakamlar, İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Veysel Yanık ile Kamu Kurumlarının İl Müdürleri katıldı.

Toplantıda; Kurumların İl Müdürleri, il merkezi ve ilçelerdeki Covid-19 tedbirleri, genel asayiş ve gerçekleşen yatırımların son durumları hakkında bilgiler verdi. Toplantıda ayrıca İlimizde eğitim, ekonomi, sağlık, sosyal yardım, kültür, çevre ve şehircilikle ilgili yapılması gerekenler ve alınması gereken tedbirler yer aldı.

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