VALİMİZ ALİ FUAT ATİK "AFAD FARKINDALIK EĞİTİM ÇADIRI"NI ZİYARET ETTİ
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VALİMİZ ALİ FUAT ATİK "AFAD FARKINDALIK EĞİTİM ÇADIRI"NI ZİYARET ETTİ

VALİMİZ ALİ FUAT ATİK 'AFAD FARKINDALIK EĞİTİM ÇADIRI'NI ZİYARET ETTİ
Habermetre - Haberler | Toplum

Valimiz Sayın Ali Fuat Atik; İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü'nce "Afet Eğitim Yılı Faaliyetleri" kapsamında oluşturulan "AFAD Farkındalık Eğitim Çadırı"nı ziyaret etti.

Valimiz Sayın Ali Fuat Atik; İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü'nce "Afet Eğitim Yılı Faaliyetleri" kapsamında oluşturulan "AFAD Farkındalık Eğitim Çadırı"nı ziyaret etti.

İlimizde Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü'nce Teraspark AVM bahçesinde kurulan 112 m2'lik Afet Etkinlik Çadırı"nda öğrenciler, çocuklar ve ailelerine yönelik afet bilinci oluşturulması amacıyla çeşitli etkinlikler ve bilgilendirme çalışmaları yapılmaktadır.

Toplumda afet farkındalığının geliştirilmesi, afet risk azaltma ve önlem alma konusunda davranış değişikliği oluşturulması amacıyla 2021 yılı "Türkiye Afet Eğitim Yılı" ilan edildi. Afet eğitimleri, tüm dünyada risk azaltma çalışmalarının ve zarar azaltma gayretlerinin stratejik bir bileşeni olarak değerlendirilmektedir.

Toplumda risk azaltma ve önlem alma konusunda davranış değişikliği oluşturmayı amaçlayan "Türkiye Afet Eğitim Yılı" ile 2021 yılında 51 milyon kişiye ulaşılması hedeflenmektedir.

"Afet Eğitim Yılı" kapsamında yürütülen çalışmalar; illerde Vali ve ilçelerde Kaymakamlıklar koordinasyonunda, kamu kurum ve kuruluşları, meslek odaları, sendikalar, sivil toplum kuruluşları, özel sektör kuruluşları ve üniversitelerle iş birliği içerisinde yürütülmektedir.

Sayın Valimiz Ali Fuat ATİK de 2021 Yılı Türkiye Afet Eğitim Yılı kapsamında "AFAD Farkındalık Eğitim Çadırı"nı ziyaret etmiş, İl Müdürü Ali ETİZ ve Müdürlüğü personelinden yapılan etkinlik ve çalışmalar hakkında bilgi almıştır.

Kaynak: Habermetre

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VALİMİZ ALİ FUAT ATİK "AFAD FARKINDALIK EĞİTİM ÇADIRI"NI ZİYARET ETTİ - Haberler
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