Valimiz Abdullah Ayaz Şehit Korhan Kuruçay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini Ziyaret Etti

Her hafta bir okulumuzu ziyaret eden Valimiz Abdullah AYAZ, bu hafta da Şehit Korhan Kuruçay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde ziyaret ve incelemelerde bulundu. Okul öğretmenleriyle bir araya gelerek bir süre görüşen Valimiz AYAZ, ardından sınıfları ziyaret ederek öğrencilerle dersleri ve okul hayatlarıyla ilgili sohbet etti. Valimiz Abdullah AYAZ, daha sonra Okul Müdürü Hasan KOCAOĞLU'ndan ayrıntılı bilgi aldı.

Öğretmenlerle de bir araya gelen Valimiz Abdullah AYAZ, salgın nedeniyle belli başlı bazı tedbirlere uyulması gerektiğini hatırlattı. Okullarda yüz yüze eğitimi sürdüreceklerini ifade eden Valimiz Abdullah AYAZ, sağlıklı bir eğitim-öğretim dönemi için tedbirlere riayet etmenin önemine dikkat çekti.

Ziyarette Milli Eğitim Müdürü Muammer ÖZTÜRK ve İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Oğuzhan AYKURT da hazır bulundu.

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