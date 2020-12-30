Valilik uyardı: "Yılbaşında aile, arkadaş, akraba buluşması yapmıyoruz"

Ardahan Valiliği, yılbaşında aile, arkadaş, akraba buluşması yapılmaması konusunda vatandaşları uyardı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Değerli Ardahanlılar, kış mevsiminin gelmesi ve havaların soğumasıyla birlikte vatandaşlarımızın kapalı ortamlarda geçirdiği sürenin uzaması, Covid-19 hastalığının yayılmasına neden olmaktadır. hastalıkla mücadele noktasında, özellikle yılbaşında; Aile, arkadaş, akraba buluşması yapmaması hususunda sizleri duyarlı olmaya davet ediyoruz" denildi. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı