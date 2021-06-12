Valilik'ten Yomra Belediye Başkanı'na silahlı saldırı olayının failleri ile ilgili açıklama

Valilik'ten Yomra Belediye Başkanı'na silahlı saldırı olayının failleri ile ilgili açıklama Trabzon Valiliği Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'a yönelik bu sabah gerçekleştirilen silahlı saldırı olayını azmettiren şahsın gözaltına alındığını, saldırıyı gerçekleştiren kişinin de kimliğinin...

Valilik'ten Yomra Belediye Başkanı'na silahlı saldırı olayının failleri ile ilgili açıklama

TRABZON - Trabzon Valiliği Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'a yönelik bu sabah gerçekleştirilen silahlı saldırı olayını azmettiren şahsın gözaltına alındığını, saldırıyı gerçekleştiren kişinin de kimliğinin tespit edildiğini açıkladı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada "Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'a bu sabah gerçekleştirilen silahlı saldırı olayı ile ilgili olarak yapılan inceleme ve araştırma sonucunda, saldırıyı azmettiren şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Saldırıyı gerçekleştirdiği değerlendirilen failin kimlik bilgileri tespit edilmiş olup yakalanması için çalışmalar devam etmektedir. Saldırı olayının bir süre önce Yomra Belediyesi tarafından ihalesi iptal edilen Yomra Belediyesi Kültür Merkezi inşaatı ile ilgili olduğu değerlendirilmektedir" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı