Soylu'nun "Yaptırmayız" çıkışına rağmen Suriyeliler eylem yapma kararı aldı

İstanbul'da yaşayan Suriyeliler, İstanbul Valiliğinin 20 Ağustos'a kadar süre tanımasının ardından "Suriyeli muhacirlere yönelik sürgün politikalarını protesto ediyoruz" şiarıyla eylem yapma kararı aldı. Suriyeliler, 27 Temmuz'da Fatih'te protesto eylemi gerçekleştirecek.

İstanbul Valiliği, düzensiz göçle mücadele için eylem planı açıkladı. 22 Temmuz günü Valilik tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında ülkemize yasa dışı yollardan giren düzensiz göçmenlerin yakalanarak sınır dışı edilmelerine devam edilmektedir. Geçici koruma kapsamında olmayan (kayıtsız ve/veya kimliği bulunmayan) Suriye uyruklu yabancılar, İçişleri Bakanlığımızın talimatı ile belirlenen illere sevk edilmektedir. İstanbul, geçici koruma kaydına kapalıdır. Geçici koruma kapsamında olmakla birlikte, İstanbul'da kaydı olmayan (diğer illere kayıtlı) Suriye uyruklu yabancıların, kayıtlı bulundukları illere geri dönmeleri için 20 Ağustos 2019 tarihine kadar süre verilmiştir. Belirtilen süre sonunda geri dönmediği tespit edilenler, İçişleri Bakanlığımızın talimatı doğrultusunda kayıtlı oldukları illere sevk edileceklerdir"

SURİYE DERNEKLER PLATFORMU BAŞKANI, KARARI ELEŞTİRDİ

Suriye Dernekler Platformu Başkanı Mehdi Davut, Valiliğin kararıyla ilgili şunları söyledi:

"Suriyeliler uzun zamandır Türkiye'de yaşıyor. 2016'da İstanbul'da kayıt durduruldu. Bazı istisnalar hariç. İstanbul'un ve devletin güvenliği hepimiz için önemli. Ama 1 ay içinde bir insan nasıl düzenini bırakıp başka bir ile gidebilir. Bu vatandaş başka ile gitmeli mi? Tabiki gitmeli. Süreç 6 ay veya daha fazla olsaydı daha rahat olurdu. Şuan ciddi mağduriyetler yaşanıyor. Şuan insanlar gönderiliyor. Dün 30 kişi deport edildi. Suriye meselesi politik bir mesele. Polis veya memur AK Parti'ye karşıysa elinden geleni yapıyor. İnsanların yerine bile imza atılıyor ve Suriye'ye gönderiliyor. Kimliksiz olanlara ulaşamıyoruz. Ciddi bir uygulama sıkıntısı var. Aile dağılımına sebep olunuyor. Eminim ki kimse böyle bir mağduriyeti kabul etmez."

EYLEM 27 TEMMUZ'DA SARAÇHANE'DE OLACAK

İstanbul'da yaşayan Suriyeliler Fatih'ten başlayarak geniş çaplı bir protesto eylemi yapmayı planlıyorlar. 27 Temmuz saat 17.00'de yapılacak eylem için sosyal medyadan geniş çaplı çalışma yürütülüyor. ÖZGÜRDER, Mülteci Hakları Derneği ve Hukukçular Derneği liderliğinde gerçekleştirilecek eylem hakkında dün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'da konuşmuştu.

SOYLU: KİMSEYE BİR ŞEY YAPTIRMAYIZ

NTV'ye konuşan İçişleri Bakanı Soylu, dün göçmen politikası ile ilgili bilgiler vermişti. İstanbul'da kayıtlı olmayan Suriyelilerin kayıtlı oldukları şehirlere gönderileceğini söyleyen Soylu, olası eyleme ilişkin "Kimseye bir şey yaptırmayız" demişti.