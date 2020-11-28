Valiler, yaralı askerleri ziyaret etti, Bakan Soylu aileleriyle telefonda görüştü
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Valiler, yaralı askerleri ziyaret etti, Bakan Soylu aileleriyle telefonda görüştü

28.11.2020 15:15 | Son Güncelleme: 28.11.2020 15:50

Valiler, yaralı askerleri ziyaret etti, Bakan Soylu aileleriyle telefonda görüştü Tunceli'de düzenlenen operasyonda el yapımı patlayıcının imhası sırasında infilak etmesi sonucu yaralanarak Elazığ'da tedavi altına alınan askerleri valiler ziyaret etti.

Valiler, yaralı askerleri ziyaret etti, Bakan Soylu aileleriyle telefonda görüştü

ELAZIĞ - Tunceli'de düzenlenen operasyonda el yapımı patlayıcının imhası sırasında infilak etmesi sonucu yaralanarak Elazığ'da tedavi altına alınan askerleri valiler ziyaret etti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise,jandarma personellerinin aileleri ile görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Dün, Yıldırım-4 Munzur Kutu Operasyonu kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı tarafından Tunceli- Ovacık kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 14 sığınak belirlenerek imha edilirken, çok miktarda malzeme ele geçirildi. Jandarma timlerinin malzemeleri imha etmesi sırasında el yapımı patlayıcı infilak etti. Yaralanan 4 jandarma personeli, helikopter ile alınarak Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan ve sağlık durumları iyi olduğu öğrenilen askerleri Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan ile Elazığ Valisi Erkaya Yırık ziyaret etti.

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Geçmiş olsun dileklerini ileten valiler, doktorlardan da jandarma personelinin sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Elazığ Valisi Erkaya Yırık ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu arayarak, askerlerin ailesi görüştürdü.

Telefonda üzüntülerini dile getiren Bakan Soylu, kendilerine bir telefon kadar uzak olduklarını 24 saat emre amade oldukların aktardı.

Valiler, yaralı askerleri ziyaret etti, Bakan Soylu aileleriyle telefonda görüştü
Valiler, yaralı askerleri ziyaret etti, Bakan Soylu aileleriyle telefonda görüştü
Valiler, yaralı askerleri ziyaret etti, Bakan Soylu aileleriyle telefonda görüştü
Valiler, yaralı askerleri ziyaret etti, Bakan Soylu aileleriyle telefonda görüştü
Valiler, yaralı askerleri ziyaret etti, Bakan Soylu aileleriyle telefonda görüştü
Valiler, yaralı askerleri ziyaret etti, Bakan Soylu aileleriyle telefonda görüştü
Valiler, yaralı askerleri ziyaret etti, Bakan Soylu aileleriyle telefonda görüştü
Valiler, yaralı askerleri ziyaret etti, Bakan Soylu aileleriyle telefonda görüştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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