Validen korona virüs denetimi
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Validen korona virüs denetimi

Validen korona virüs denetimi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, kentin en işlek caddesinde sürücüleri tek tek durdurarak izin belgesi sordu.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, kentin en işlek caddesinde sürücüleri tek tek durdurarak izin belgesi sordu. Tutulmaz belgesi olmayan vatandaşlara işlem yapıldı.

Zonguldak kent merkezinde Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz ve İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, kentin en işlek caddesi olan Gazipaşa Caddesinde uygulama yaparak araçları tek tek durdurarak belge sordu. Vali Tutulmaz, uygulamada izin belgesi olmayan bir gence izin belgesi olmadığı için ceza kesilmesini istedi.

Uygulama sonrası açıklamalarda bulunan Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, üretime ve sağlığa verilen ayrıcalığı farklı şekilde kullanan kişiler olduğunu söyledi. Tespiti yapılan kişilere cezai işlem uygulandığını ifade eden Vali Tutulmaz, "Genel olarak üretimin devam etmesi için her türlü kolaylığı gösteriyoruz. Bugün cuma günü olduğu için önceden planlanmış üretimler devam ediyor. Bunun için yollarda biraz kalabalık var. Sizlerle beraber denetimde bulunduk, önemli oranda üretimle ilgili alanda hareketlilik var. Ancak bunu kötü amaçla kullanan üretime ve sağlığa verilen ayrıcalığı farklı şekilde kullanan kişilerde hep beraber gördük. Onlarla ilgili de cezai işlem uyguluyoruz. Tedbir herkes tarafından olursa bu işi çözeriz. Bir kısım kendini ayrıcalıklı görüp de sokakta arabayla gezmeye kalkarsa bunun tedbirini yeterince almamış oluruz bundan da olumlu bir sonuç elde edememiş oluruz. Sizin vasıtanızla halka tekrar duyuralım; maske ve mesafe konularına sokağa çıkma yasaklarına uyalım. Hep birlikte hareket edersek bunu çözebiliriz. Son günlerde ülkemizde genel olarak vakalarda Özellikle ilimizde de vaka artışı söz konusu ve bunu ancak birlikte hareket edersek çözebiliriz. Bunu özellikle halkımızdan rica ediyorum" dedi. - ZONGULDAK

Validen korona virüs denetimi
Validen korona virüs denetimi
Validen korona virüs denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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