Vali yürekleri ısıttı, engellilerle darbuka çalıp şarkılar söyledi - Haberler
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Vali yürekleri ısıttı, engellilerle darbuka çalıp şarkılar söyledi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Vali yürekleri ısıttı, engellilerle darbuka çalıp şarkılar söyledi

Sivas Valisi Salih Ayhan'ın engelli bireylerle birlikte şarkılar söyleyerek enstrüman çalması görenlerin yüreklerini ısıttı.

SİVAS (İHA) - Sivas Valisi Salih Ayhan'ın engelli bireylerle birlikte şarkılar söyleyerek enstrüman çalması görenlerin yüreklerini ısıttı.

Sivas'ta Hamidiye Kültür Bahçesi içerisinde yer alan Engelsiz Yaşam Merkezi'nde engelli vatandaşlar ve çocuklar müzik, resim, el sanatları gibi çeşitli aktivitelerle zaman geçiriyor. Sivas Valisi Salih Ayhan da engelliler için sosyal aktivite merkezi olan alanı ziyaret etti. Engelsiz Yaşam Merkezini gezen Vali Ayhan, yetkililerden bilgi alarak engelli bireylerle de yakından ilgilendi. Etkinliklere eşlik eden Vali Salih Ayhan, engelli vatandaş ve çocuklarla birlikte şarkılar söyleyerek darbuka gibi çeşitli enstrümanlar çaldı. O anlar ise renkli görüntülere sahne oldu. - SİVAS

Vali yürekleri ısıttı, engellilerle darbuka çalıp şarkılar söyledi

Vali yürekleri ısıttı, engellilerle darbuka çalıp şarkılar söyledi

Vali yürekleri ısıttı, engellilerle darbuka çalıp şarkılar söyledi

Vali yürekleri ısıttı, engellilerle darbuka çalıp şarkılar söyledi

Vali yürekleri ısıttı, engellilerle darbuka çalıp şarkılar söyledi

Vali yürekleri ısıttı, engellilerle darbuka çalıp şarkılar söyledi

Vali yürekleri ısıttı, engellilerle darbuka çalıp şarkılar söyledi

Vali yürekleri ısıttı, engellilerle darbuka çalıp şarkılar söyledi

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Salih Ayhan, Hamidiye, Engelli, Sivas, Yerel, Haberler

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