Vali Yılmaz esnafı ziyaret edip 'Aşıları olduk mu' diye sordu

OSMANİYE - Osmaniye'de korona virüs denetimine katılan Vali Erdinç Yılmaz, ziyaret ettiği esnaflara tek tek "Aşıları olduk mu?" diye sorarken aşı olmayan vatandaşları da salgında mücadelede en iyi silah olan aşılanmaya davet etti.

Sağlık Bakanlığı tarafından haftalık olarak güncellenen insidans haritasında 100 binde 128,34 oranla vaka sayısının geçen haftaya göre yükseldiği Osmaniye'de, salgınla mücadele kapsamında göreve başladığı ilk günden itibaren sokağa inen Vali Erdinç Yılmaz, esnafları ziyaret etmeye devam ediyor. Ziyaretleri sırasında artan vaka sayılarına dikkat çekerek tedbirlere sıkı sıkıya uyulması konusunda da uyarılarda bulunan Vali Yılmaz, aşılamanın önemine vurgu yaparak vatandaşları aşı olmaya davet etti.

Denetimlerinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada Osmaniye'de pozitif vaka sayılarının bitmesi için aşı sürecinin bir an önce tamamlanmasının altını çizen Vali Erdinç Yılmaz, "Korona virüsle mücadelemizi aralıksız sürdürüyoruz. Maalesef şu anda Osmaniye'mizde de yüksek seyrediyor. Bunu bitirebilmemiz için mutlaka tedbirlere uymaya devam etmeliyiz ve aşı sürecimizi bir an önce tamamlamalıyız. Araştırmalar gösteriyor ki hayatını kaybedenler, yoğun bakımda yatanlar, sıkıntı yaşayanların çok büyük bir kısmı aşı olmayan ya da aşılama sürecini tamamlamamış vatandaşlarımız. Sağlık Bakanlığımızın ve Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda hareket etmemiz gerekiyor. Bunun için de tedbirlere hassasiyetle uymalı ve aşı sürecimizi bir an önce tamamlamalıyız." diye konuştu.

Denetimlerde Vali Erdinç Yılmaz'a Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Hulusi Akkuş, İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz ve 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Guddusi Arık eşlik etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bekir Burak Canbolat