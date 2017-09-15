Vali Yılmaz 'Çoban Ressamı' Ödüllendirdi

BURDUR Valisi Şerif Yılmaz, açıköğretim lisesini bitirerek girdiği yetenek sınavında Mimar Sinan Üniversitesi (MSÜ)Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım bölümünü kazanan Büşra Öğüt'ü ödüllendirdi.



Burdur Valisi Şerif Yılmaz, Ağlasun ziyareti sırasında, açıköğretim lisesini bitirerek girdiği yetenek sınavında MSÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım bölümünü kazanan Büşra Öğüt'ü ödüllendirdi. Büşra Öğüt'ün imkansızlıklar içinde büyük bir başarıya imza attığını ve örnek bir öğrenci olduğunu söyleyen Vali Yılmaz, tebrik etti. vali Yılmaz, Açıköğretimde okuyup, bitirdikten sonra Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik tasarım bölümünü 8'inci sırada kazandı. Örnek bir öğrenci. Şartların namüsait olduğu halde üniversiteyi kazanmak diğer öğrencilerimize örnektir. Çalışmanın, azmin sonucunu gösterdin, tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum. Bundan sonra okul hayatında da her zaman yanına olacağız diye konuştu. Vali Yılmaz, Büşra'ya Cumhuriyet altını verdi. Büşra Öğüt ise Vali Yılmaz'a, kendisinin ve 15 Temmuz'da şehit düşen astsubay Ömer Halisdemir'in karakalem portresini hediye etti. - Burdur