Vali Yıldırım'dan ziyaretler

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Şarköy Devlet Hastanesi ve şehit öğretmen Neşe Alten'in annesini ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yıldırım, hastanede incelemelerde bulunarak, hastalara şifa diledi.

Vali Yıldırım, Şarköy Devlet Hastanesi'nin eksikliklerin tamamlanması ve vatandaşlara en iyi hizmetin sunulması için yüklenici firmaya talimat verdi.

Daha sonra Yıldırım, Şarköy Kaymakamı Kemal Yıldız ile 1993 yılında Diyarbakır'ın Bismil ilçesi Çavuşlu köyünde öğretmenlik yaparken terör örgütü PKK tarafından babası Hasan Alten ile birlikte şehit edilen öğretmen Neşe Alten'in annesi Nazife Alten'i ziyaret etti.

Yıldırım, ziyarette yaptığı konuşmada, şehit ailelerinin şehit ailelerinin milletin baş tacı olduğunu ve her zaman şehit ve gazi ailelerinin yanında olduklarını kaydetti.

Kaynak: AA