Vali Yerlikaya Yeni Yılı Polislerle Geçirdi

Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, yılbaşı dolayısıyla Polis Merkezleri ve noktalarda görev yapan polisleri ziyaret etti.



2017 Yılının son saatlerinde Gaziantep'in huzur ve güvenliğini korumak için Şahinbey Polis Merkezi, Şehit Yaşar Polat Karataş Polis Merkezi, Düztepe Şehit Hüseyin Cengiz Polis Merkezi, 25 Aralık Polis Merkezi ve Polis Uygulama noktalarında görev yapan polisleri ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı. Beraberinde İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman ve Birim amirlerinin eşlik ettiği ziyaretlerde görevli polislerle bir süre sohbet eden Vali Yerlikaya, "Büyük fedakarlıklarla halkımızın huzur ve esenliği için görev yapıyorsunuz. Sizleri görev yerlerinizde ziyaret ederek, "Yeni Yılınız Kutlu Olsun" demek istedim. İlimizdeki huzur ve asayişin korunmasında gösterdiğiniz azim ve gayretlerden memnunum. Allah sizlerden razı olsun. Sizin fedakarlık dolu görev anlayışınız ve gayretlerinizle sokaklarımız daha güvenli hale geldi. Halkımızın can ve mal emniyetine yönelen hiçbir davranışa fırsat vermeden görev yapmaya devam edeceğinize yürekten inanıyorum. Başarılarınız daim olsun. Allah yardımcınız olsun. Sizlere yeni yılda ailelerinizle birlikte huzur ve afiyetler diliyorum. Yeni Yılınız kutlu olsun" dedi. - GAZİANTEP