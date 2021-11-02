Vali Yerlikaya, Üniversite Öğrenci Yurt Müdürleri ile Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirdi

İSTANBUL (Habermetre) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'daki üniversite öğrenci yurtlarının müdürleri ile bir araya gelerek değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen toplantıya;

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Vali Yardımcısı Niyazi Erten, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Prof. Dr. Burhanettin Hacıceferoğlu, İstanbul Yurt Hizmetleri Müdürü Şükrü Erol ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı öğrenci yurtlarının müdürleri katıldı.

Vali Yerlikaya, toplantıda öğrenci yurtlarının müdürleri ile yurt hizmetleri, güvenlik ve ulaşım konularını değerlendirdi.

Yapılan istişarelerin ardından toplantı tamamlandı.

Vali Yerlikaya, toplantı sonrası yaptığı değerlendirmede;

"İstanbul'umuzdaki üniversite öğrenci yurtlarımızın müdürleriyle;

-yurt hizmetleri,

-güvenlik ve

-ulaşım konularını değerlendirdik.

Yurtlarımızda kalan öğrencilerimizin huzur ve güven ortamında barınması en temel hedefimiz. " ifadelerini kullandı.

#İstanbul'umuzdaki üniversite öğrenci yurtlarımızın müdürleriyle;

?? yurt hizmetleri,

?? güvenlik ve

?? ulaşım konularını değerlendirdik.

Yurtlarımızda kalan öğrencilerimizin

huzur ve güven ortamında barınması en temel hedefimiz. #Salı pic. twitter. com/WvujLDnsiM

— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 2, 2021 Bizi Takip Edin

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