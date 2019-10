Vali Yerlikaya İstanbul'daki  muhtarlarla bir araya geldi

19.10.2019 16:00

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, 19 Ekim Muhtarlar günü dolayısıyla İstanbul'da görev yapan muhtarlar ile bir araya geldi.

19 Ekim Muhtarlar günü dolayısıyla İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da görev yapan muhtarları Şişli'de bulunan bir otelde düzenlenen öğle yemeğinde ağırladı. Yemeğe İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu ve İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı da katıldı.

"DEVLETİMİZİN MİLLETİMİZE EN YAKIN OLDUĞU YERDESİNİZ"Vali Yerlikaya programda yaptığı konuşmada, "İstanbul'da 39 ilçemiz, 961 mahallemiz bulunuyor. Şile'den Silivri'ye, Fatih'ten Üsküdar'a, Tuzla'dan Sarıyer'e, tüm ilçelerimiz ve her bir mahallemiz ayrı güzel. Bu şehri sizlerle birlikte yönetiyoruz. Her mahallemize gözümüz gibi bakıyoruz. Sizler, devletimizin milletimize en yakın olduğu yerde mahalledesiniz. Halkımızın bir derdi mi var? İlk koştukları makam sizsiniz. Sizler, devletimizin eli ayağı olduğu kadar aynı zamanda aklı ve kalbisiniz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi; 'Yerinden oynayan bir kaldırım taşından, susuzluktan kuruyan ağacın yeşertilmesine kalemi defteri olmayan öğrencinin ihtiyacının karşılanmasından, yüreği yanan ananın babanın tesellisine kadar hayatın her alanında sizler varsınız.' İyi ki varsınız. Vatandaşlarımızın derdini, ihtiyacını, sorunlarını çözmenin peşinde koşan mahallesinin babası, ablası, ağabeyisiniz" dedi.

TÜRKİYE'DE EN ÇOK KADIN MUHTAR İSTANBUL'DAYerlikaya şöyle devam etti: "Bu bilinçle, İstanbul'umuza hizmet eden 821 beyefendi muhtarımız var. Muhtarlık gibi zor ve meşakkatli bir göreve talip olan ve seçilen 140 hanımefendi muhtarlarımız var. Türkiye'de kadın muhtar sayısının en yüksek olduğu il İstanbul. İstanbul'da kadın muhtarlarımızın oranı yüzde 15. Bu oran Türkiye ortalamasının 7 katı. Bundan mutluluk duyuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın 33 bin muhtarımızı külliyede misafir etmesi, ülkemizde muhtarlarımıza verilen değerin en önemli göstergesidir. Yine İçişleri Bakanlığımız bünyesinde Muhtarlar Daire Başkanlığı'nın kurulması, Valiliklerde bir Vali yardımcısının Muhtarlarımızdan sorumlu olarak görevlendirilmesi, devletimizin her kademesinde sizlere verilen bu değerin yansımasıdır" Konuşmasının ardından Yerlikaya, İstanbul'un en yaşlı kadın ve erkek muhtarları olan Adalar İlçesi Nizam Mahallesi muhtarı Şerif Ali Coşkuner'e ve Şişli İlçesi Feriköy Mahallesi muhtarı Sevim Meriç'e plaket takdim etti.



Kaynak: DHA

- İstanbul