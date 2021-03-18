Vali Yerlikaya, Başkan İlgezdi'yi ziyaret etti
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Vali Yerlikaya, Başkan İlgezdi'yi ziyaret etti

18.03.2021 11:43 | Son Güncelleme: 18.03.2021 11:51
Vali Yerlikaya, Başkan İlgezdi'yi ziyaret etti

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'yi makamında ziyaret etti.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'yi makamında ziyaret etti.

Başkan İlgezdi, program dahilinde ilçe belediyelerine ziyaretler gerçekleştiren Vali Yerlikaya'yı belediye hizmet binası önünde karşıladı. İstanbul ve Ataşehir'e ilişkin yapılan sohbette Başkan İlgezdi, Vali Yerlikaya'ya Ataşehir'de yapılan projeler ve ilçenin sorunlarına dair bilgi verdi. Koronavirüs pandemisiyle ilgili ilçede alınan tedbir ve çalışmaları da anlatan Başkan İlgezdi, ziyaret için Vali Yerlikaya'ya teşekkür etti. Görüşmeye Ataşehir Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş ve Belediye Başkan Yardımcıları da katıldı.

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Vali Yerlikaya, Başkan İlgezdi'yi ziyaret etti
Vali Yerlikaya, Başkan İlgezdi'yi ziyaret etti
Vali Yerlikaya, Başkan İlgezdi'yi ziyaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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