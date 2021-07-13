VALİ YERLİKAYA: '722 OKUL GÜÇLENDİRİLDİ 344 OKUL İSE YENİDEN YAPILDI?

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Beyoğlu Ortaokulu'nun temel atma törenine katılan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 'İSMEP kapsamında, 722 okulumuzun güçlendirilmesi, 344 okulumuzun da yeniden yapımı tamamlanmıştır' dedi.

Beyoğlu Ortaokulu'nun temel atma törenine katılan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 'İSMEP kapsamında, 722 okulumuzun güçlendirilmesi, 344 okulumuzun da yeniden yapımı tamamlanmıştır' dedi.

Piyalepaşa Mahallesinde inşa edilecek olan Beyoğlu Ortaokulu'nun temel atma törenine, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve çok sayıda bölge halkı katıldı.

'BUGÜNE KADAR İSMEP KAPSAMINDA OKULLARIMIZ İÇİN 5,5 MİLYAR LİRA KAYNAK AYRILDI'

Temel atma töreninde konuşan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi'nin (İSMEP), 2006 yılında valilik bünyesinde kurulmuş olan İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) tarafından yürütüldüğünü söyledi.

Vali Yerlikaya sözlerine şöyle devam etti:

'Okul bizim geleceğimiz olan çocukların değişmez eğitim yeridir. 1999 depreminde çok acılar yaşadık. Aynı acıları tekrar yaşamamak için devletimiz büyük tedbirler aldı. İstanbul'da 1999 öncesi yapılmış olan bin 322 okulumuz bulunmaktadır. Deprem performans analizi sonucunda 45 okul sağlam çıkmış, depreme güvenli hale getirilmesi gereken okullardan 59'u ilgili kuruluşlarca güçlendirilmiş, İSMEP kapsamında ise 722 okulumuzun güçlendirilmesi 344 okulumuzun ise yeniden yapımı tamamlanmıştır. 41 okulumuzun güçlendirilmesi, 25 okulun da yeniden yapımı için İSMEP kapsamında bütçemiz mevcut olup, kalan 86 okulumuz için ise bütçe ihtiyacımız vardır. Bugüne kadar İSMEP kapsamında okullarımız için 5,5 milyar lira kaynak ayrılmıştır' dedi.

'GÜZEL SANATLAR LİSEMİZ BEYOĞLUMUZDA BİR İLK OLACAK'

Programda konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız şöyle konuştu:

'Hüviyet Bekir Ortaokulu; yapımına başlandı, devam ediyor. Dolapdere Bölgesi'nde. 24 derslikli olacak. Konferans Salonu ve spor alanları yapılacak. Piripaşa Hezarfen Ortaokulu'nun; Eylül ayında yapımına başlanıyor. Dr. Tevfik Sağlam Ortaokulu; Bedrettin Mahallesi'nde. İhalesi yapıldı. Önümüzdeki günlerde yıkılacak ve Eylül ayında yeni binanın yapımı başlıyor. Piyalepaşa İlköğretim Okulu; Kadımehmet Mahallesi'nde. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da ilk eğitime başladığı okul burası. Projesi hazırlanıyor, okulumuzu çok yakında yenileyeceğiz. Düzenlemesi yapılıyor, yeni eğitim öğretim döneminde öğrencilerini ağırlayacak. Güzel Sanatlar Lisemiz Beyoğlumuzda bir ilk olacak'

Kaynak: Demirören Haber Ajansı