Vali Yazıcı Çelebi Bandırma Limanı'nı ziyaret etti

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Bandırma ilçesindeki Çelebi Bandırma Limanı'nı ziyaret ederek işleyiş hakkında bilgi aldı.

Yazıcı, ilk olarak Çelebi Bandırma Limanı'nı tanıtan ve liman hakkında teknik bilgiler içeren sinevizyon gösterimini izledi, ardından Çelebi Bandırma Uluslararası Liman İşletmeciliği Genel Müdürü Mehmet Akif Ersoy limanın işleyişi hakkında Yazıcı'ya bilgi verdi.

Vali Yazıcı, kendi kullandığı römorkör ile Çelebi Bandırma Limanı'nda incelemelerde bulundu.

Çelebi Bandırma Uluslararası Limanı'nın Türkiye'nin dünyaya açılan en önemli kapılarından biri olduğunu belirten Yazıcı, bölge için büyük önem taşıyan geniş kapasiteye sahip limanın kentin potansiyelinin değerlendirilmesinde büyük rol aldığını ifade etti.

Çelebi Bandırma Limanı'nın 1924 yılından beri Türkiye'nin önemli bir ticaret kapısı olduğunu vurgulayan Yazıcı, "Bandırma Limanı hala ihracat, ithalat ve transit taşımacılığı açısından önemli bir limanımızdır. Hem modernizasyon hem de limanın kapasitesinin geliştirilmesiyle önemi artmıştır. Bandırma Limanı bölgenin önemli ticaret ve transit kapısı olmaya devam edecektir." dedi.

İncelemelerde Yazıcı'ya, Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar da eşlik etti.

Kaynak: AA