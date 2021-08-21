Vali yayla esnafının yarında
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Vali yayla esnafının yarında

Vali yayla esnafının yarında
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Ordu Valisi Tuncay Sonel, Çambaşı Yaylası'nda esnaflar ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Ordu Valisi Tuncay Sonel, Çambaşı Yaylası'nda esnaflar ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Vali Tuncay Sonel, beraberinde Kabadüz Kaymakamı Hasan Erdoğan ve Belediye Başkanı Yener Kaya ile birlikte Çambaşı Yaylası'nda esnafları gezerek hal ve hatırlarını sordu.

Her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelmeye özen gösteren Vali Sonel, bugün gerçekleştirdiği Çambaşı Yaylası ziyaretinde esnafları da unutmadı ve her bir esnafı ayrı ayrı ziyaret ederek, onların dertlerini, sorunlarını dinledi.

Esnaflarla bir süre sohbette bulunan Vali Tuncay Sonel, esnaflara bol ve bereketli kazanç dileğinde bulundu.

Kimi zaman bir kahvede okey oyununa eşlik eden Vali Sonel, kimi zaman da yöre esnafından çeşitli gıda ürünleri satın aldı.

Yolda karşılaştığı yaşlı bir teyzenin de hatırını soran Vali Sonel, teyzenin sattığı mısır başta olmak üzere yöresel doğal ürünlerden satın aldı ve sağlıklı uzun ömürler dileğinde bulundu. - ORDU

Vali yayla esnafının yarında
Vali yayla esnafının yarında
Vali yayla esnafının yarında

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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