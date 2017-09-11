Vali Yavuz Okullarda İncelemelerde Bulundu

Trabzon Valisi Yücel Yavuz, 2017-2018 eğitim ve öğretim yılı öncesi okullarda incelemelerde bulundu.



Yavuz, yeni eğitim öğretim döneminde hizmete girecek olan Fatih İlköğretim Okulu, Söğütlü Şehit Gökhan Uzun Fen Lisesi ve pansiyonunu ziyaret ederek, hazırlıklar konusunda yetkililerden bilgi aldı.



Yavuz daha sonra Trabzon Fen Lisesi'ne geçerek okulun kız ve erkek öğrenci pansiyonlarında incelemelerine devam etti. Okulun genel durumu hakkında bilgi alan Yavuz, son olarak Bahçecik'te yapımı devam eden Dursun Ali Kurt Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyonu'ndaki çalışmaları inceledi.