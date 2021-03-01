Vali Yaşar Karadeniz, "Soma Millet Bahçesi" inşaatını inceledi

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapımına devam edilen "Soma Millet Bahçesi" inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Soma Kaymakamı Fatih Akkaya'yı ziyaret eden Vali Karadeniz, daha sonra Soma Millet Bahçesi inşaat alanına geçti.

Yetkililerden çalışmalarla ilgili bilgi alan Karadeniz, "Burası Soma sosyal hayatına büyük bir katkı sağlayacaktır. Salgından sonra inşallah içinde birkaç tur atarak yürüyüş yapacağız." diye konuştu.

Soma Belediye Başkanı Ali Tulup ise millet bahçesinin 30 bin 790 metrekare alan üzerine kurulacağını anımsattı.

Bahçede sosyal donatıların dışında yürüyüş yolları, koşu parkuru ve 29 bin ağaç varlığına sahip olacağını hatırlatan Tulup, maden müzesinin de burada hizmete açılacağını ifade etti.

Soma Belediyesini de ziyaret eden Vali Karadeniz, Yunus Emre İmam Hatip Ortaokulu inşaat alanını inceledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Murat Kaygusuzer