Vali Yaşar Karadeniz, muhtarlar ile bir araya geldi
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Vali Yaşar Karadeniz, muhtarlar ile bir araya geldi

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Akhisar, Demirci, Sarıgöl, Yunusemre ve Salihli ilçelerinde görev yapan bazı mahalle muhtarları ile Şehzadeler Kaymakamlığı toplantı salonunda bir araya geldi.

Vali Yaşar Karadeniz, muhtarlar ile bir araya geldi
14.09.2020 17:21 | Son Güncelleme: 14.09.2020 17:26

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Akhisar, Demirci, Sarıgöl, Yunusemre ve Salihli ilçelerinde görev yapan bazı mahalle muhtarları ile Şehzadeler Kaymakamlığı toplantı salonunda bir araya geldi.

Pandemi dolayısıyla daha geniş mekanlarda bir araya geldiklerini ifade eden Vali Karadeniz, muhtarlardan mahallelerindeki durum hakkında bilgi aldı. Salgınla mücadelede uyulması gereken tedbir ve yasaklar konusunda muhtarlarında mahallerinde bulunan vatandaşları bilgilendirmelerini isteyen Vali Karadeniz, hep birlikte tedbirlere uyulursa vaka sayılarının düşeceğini söyledi.

Toplantıda söz alan muhtarlar, Vali Yaşar Karadeniz'e hayırlı olsun dileklerini ileterek, mahallelerinin ihtiyaç ve taleplerini belirtti.

Toplantıya; Akhisar Gökçeahmet Mahalle Muhtarı Muhammet Mustafa Özdemir, Demirci Muhtarlar Derneği Başkanı Nurullah Emekli, Sarıgöl Beyharmanı Mahalle Muhtarı Mustafa Sarıtaş, Kızılçukur Mahalle Muhtarı Hasan Çolak, Yunusemre Düzlen Mahalle Muhtarı Mustafa Satıcı, Otmanlar Mahalle Muhtarı Serdal Sağol, Dazyurt Mahalle Muhtarı İsa Yıldırım, Çamlıca Mahalle Muhtarı Mevlüt Çetinkaya, Salihli Sarıpınar Mahalle Muhtarı Öner Karabulut, Karaoğlanlı Mahallesi Muhtarı Vehbi Bekçi katıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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