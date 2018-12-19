Vali Yardımcısı Öztürk'ten Kaymakam Koşal'a Ziyaret

Samsun Vali Yardımcısı Hasan Öztürk, Kavak Kaymakamı Recep Koşal'ı makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Koşal, Vali Yardımcısı Öztürk'e teşekkür ederek, çalışmaları ve ilçenin genel asayişi, eğitim öğretim durumu hakkında bilgi verdi.

Samsun-Ankara kara yolu ilçe giriş ve çıkışları dahil olmak üzere ilçede 54 MOBESE kamerası olduğuna işaret eden Koşal, MOBESE'nin hizmete girmesiyle birlikte ilçedeki suç oranlarında düşüş yaşandığını kaydetti.

Kaynak: AA