Vali Yardımcısı Kubalı: "Doğal Bitki Örtümüz Tehdit Altında"

Samsun Vali Yardımcısı Hakan Kubalı, köyden kente göç, plansız ve çarpık imar yapılaşmaları, planlama faaliyetlerindeki gecikmeler ve bilinçsizlik nedeniyle ormanların ve doğal bitki örtüsünün tehdit altında olduğunu belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti, her türlü doğal yapısını, bitki arazisini, yeryüzü yapılarını ve su kaynaklarını korumak zorunda. Bu bilinci geliştirmek zorundayız." dedi.

Kubalı, DSİ Samsun Bölge Müdürlüğü toplantı salonunda, biyolojik çeşitliliğe dayalı geleneksel bilginin literatür ve saha çalışmasıyla belirlenerek kayıt altına alınmasına amaçlayan "Samsun İli Biyolojik Çeşitliliğe Dayalı Ulusal Geleneksel Bilginin Kayıt Altına Alınması Projesi" toplantısında yaptığı konuşmada, Anadolu'nun barındırdığı zengin bitki örtüsüne vurgu yaptı.

Türkiye'nin endemizm bakımından farklı bir yerde olduğunu ifade eden Kubalı, "Türkiye bu alanda dünyanın bir numarası. Yanı başımızdaki Yunanistan, endemizm açısından 800 bitki türüne sahipken, Avrupa'da bu rakamlar daha da düşerken Anadolu'da 3 bin 500 endemik bitki türünün olduğunu görüyoruz. Dünyada böyle başka bir coğrafya yok." diye konuştu.

Kubalı, Türkiye'nin dünyanın en değerli topraklarına sahip olduğuna işaret ederek bu durumun büyük bir sorumluluk yüklediğini söyledi. Endemik bitki türleri başta olmak üzere doğal zenginliklere sahip çıkılması gerektiğini vurgulayan Kubalı, şunları kaydetti:

"Doğal bitki yapımız büyük bir tahribat tehlikesi altında. Nüfus artışıyla birlikte köyden kente göçle, plansız ve çarpık imar yapılaşmaları, planlama faaliyetlerindeki gecikmeler ve bilinçsizlik nedeniyle ormanlarımız ve doğal bitki örtümüz maalesef tehdit altında. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, her türlü doğal yapısını, bitki arazisini, yeryüzü yapılarını ve su kaynaklarını korumak zorunda. Bu bilinci geliştirmek zorundayız. Bunu halkla birlikte yapacağız, kurum ve kuruluşlarla birlikte yapacağız."

Orman ve Su İşleri 11. Bölge Müdürü Vekili Hasan Terzioğlu da 2017 yılında 15 bölge müdürlüğünde proje yürütüldüğünü söyledi. Aydın, Afyon, Ankara, Erzurum, Çorum ve Samsun illerinde, çalışmaların bu yıl sonu itibariyle tamamlanacağını belirten Terzioğlu, Bursa, Şanlıurfa, Mersin, Kayseri ve Gümüşhane'de ise bu yıl başlayan çalışmanın, 2019'da sonuçlandırılacağını kaydetti.

Şube Müdürü Muzaffer Çelik de Samsun'da 22 Ağustos'ta sona erecek projenin 17 ilçedeki 100 köyde gerçekleştirildiğini ifade etti.

DSİ 7. Bölge Müdürü Nazmi Koçak'ın da yer aldığı toplantının sonunda, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yüksel Kesim "bitkilerin sağlık amaçlı kullanımları", Prof. Dr. Ali Kemal Ayan "bitkiler ile gıda ve beslenme", Doç. Dr. Hasan Korkmaz da "bitkiler" konulu sunum yaptı.