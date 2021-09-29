Vali Yardımcısı Kasımoğlu, şehit oğlunun nikahını kıydı

HAKKARİ (İHA) - Hakkari Vali Yardımcısı ve Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Berat Kasımoğlu, şehit oğlu Afan Demir'in nikahını kıydı.

Şehit Sait Demir'in oğlu Afan Demir ile iş adamı Hasan Tan'ın kızı Nurcan Tan için belediye evlendirme dairesinde nikah töreni düzenlendi. İlk defa nikah kıyan Vali Yardımcısı Kasımoğlu, bunun kendisinde bir anı olarak kalacağını belirterek; Nurcan ve Afan Demir çiftine altın taktı. Çifte ömür boyu mutluluklar dileyen Kasımoğlu, evlilik cüzdanını ise geline teslim etti.

Çiftin nikah şahitliğini ise Belediye Halkla İlişkiler Müdürü Hüseyin Tan ve Önder İmam Hatipliler Derneği Hakkari Şube Başkanı Adil Demir yaptı. - HAKKARİ