Vali Yardımcısı Atar'dan Gevaş'a ziyaret Van Vali Yardımcısı Ferhat Atar, Gevaş ilçesinde Valilik Yatırım İzleme ve Koordinasyonu Başkanlığı tarafından yaptırılan kaymakamlık binası ve Yoldöndü Karakolu hizmet binalarını inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Van Vali Yardımcısı Ferhat Atar, Gevaş ilçesinde Valilik Yatırım İzleme ve Koordinasyonu Başkanlığı tarafından yaptırılan kaymakamlık binası ve Yoldöndü Karakolu hizmet binalarını inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Vali Yardımcısı Atar, Gevaş Kaymakamı Hamit Genç ile birlikte ilk olarak Gevaş Balaban Jandarma Yol Kontrol Noktasını ziyaret etti. Yol kontrolü yapan askerlerle bir süre sohbet eden Vali Yardımcısı Atar, güvenlik güçlerinin kendilerinin gözbebeği olduğunu söyledi.

Buradaki ziyaretin ardından yapımı tamamlanan Gevaş Yoldöndü Jandarma Karakoluna geçen Vali Yardımcısı Atar, Karakol Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Cezmi Eroğlu tarafından karşılandı. Karakola moral ziyaretinden bulunan Vali Yardımcısı Atar, yapımı tamamlanan hizmet binasını da inceledi.

Karakol ziyaretini tamamladıktan sonra ilçe merkezine geçen Vali Yardımcısı Atar, Gevaş Kaymakamı Hamit Genç ile makamında görüştü. Kaymakamlık binasını da gezen Vali Yardımcısı Ferhat Atar, bina hakkında Kaymakam Hamit Genç'ten bilgi aldıktan sonra ilçe ziyaretini tamamladı. - VAN

Kaynak: İHA