Vali Vekili Yıldırım Uçar, Ormanlı Beldemizde İncelemelerde Bulundu
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Vali Vekili Yıldırım Uçar, Ormanlı Beldemizde İncelemelerde Bulundu

Vali Vekili Yıldırım Uçar, Ormanlı Beldemizde İncelemelerde Bulundu
Habermetre - Haberler | Toplum

Vali Vekili Yıldırım Uçar, Ormanlı Beldemizde İncelemelerde BulunduVali Vekili Yıldırım Uçar ve Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu 7 Temmuz 2021 tarihinde aşırı yağış sonucu meydana gelen selden zarar gören Ormanlı beldemizde incelemelerde bulundular, vatandaşlarımız ve esnafımıza geçmiş...

Vali Vekili Yıldırım Uçar, Ormanlı Beldemizde İncelemelerde BulunduVali Vekili Yıldırım Uçar ve Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu 7 Temmuz 2021 tarihinde aşırı yağış sonucu meydana gelen selden zarar gören Ormanlı beldemizde incelemelerde bulundular, vatandaşlarımız ve esnafımıza geçmiş olsun dileklerini ilettiler.

Kaynak: Habermetre

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