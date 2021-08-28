Vali Vekili Mustafa Güney, yaz etkinliklerine katıldı
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Vali Vekili Mustafa Güney, yaz etkinliklerine katıldı

Vali Vekili Mustafa Güney, yaz etkinliklerine katıldı
Habermetre - Haberler | Toplum

Vali Vekili Mustafa Güney, Kütahya Belediyesi Yaz Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Yücel Arzen konserine katıldı.

Vali Vekili Mustafa Güney, Kütahya Belediyesi Yaz Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Yücel Arzen konserine katıldı.

Yücel Arzen, Kütahya Belediyesi Yaz Etkinlikleri kapsamında Kütahya'da konser verdi.

Kütahya Belediyesi önünde düzenlenen konser programına; Vali Vekili Mustafa Güney, AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, bazı daire müdürleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Yücel Arzen'in konseri büyük bir beğeni ve ilgiyle izlendi.

Kaynak: Habermetre

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