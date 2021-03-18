Vali ve kaymakamdan Cide köylerinde inceleme
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Vali ve kaymakamdan Cide köylerinde inceleme

18.03.2021 08:50 | Son Güncelleme: 18.03.2021 08:55
Vali ve kaymakamdan Cide köylerinde inceleme

Kastamonu Valisi Avni Çakır ve Cide Kaymakamı Ömer Sağlam, Cide köylerde incelemelerde bulundu.

Kastamonu Valisi Avni Çakır ve Cide Kaymakamı Ömer Sağlam, Cide köylerde incelemelerde bulundu.

Köylerin sorun ve ihtiyaçlarını yerinde görerek çözüm üretmek amacıyla Cide ilçesini ziyaret eden Kastamonu Vali Avni Çakır, bu kapsamda İlyasbey, Günebakan, Çilekçe, Toygarlı ve Soğucak köylerinde incelemelerde bulundu. İlyasbey köyünde civar köylerin muhtarları ile toplantı yapan Vali Çakır, muhtarların istek ve taleplerini dinledi. Muhtarlarla yapılan toplantının ardından Vali Çakır, Cide Kaymakamı Ömer Sağlam ile birlikte İlyasbey Balıkçı Barınağı'nda ve Baltacı köyünde yıkılan köprü alanında, Günebakan köyündeki heyelan bölgesinde, 9 adet menfezi İl Özel İdaresince yapılan ve asfaltlama çalışması yapılacak İlyasbey-Baltacı-Günebakan grup yolunu ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Programın devamında Çilekçe köyünde vatandaşlarla buluşan Vali Çakır, Toygarlı köyünde çevre köy muhtarlarıyla toplantı yaparak vatandaşların sorun ve isteklerini dinledi. Vali Çakır, son olarak Soğucak köyüne giderek Kaymakamlık ve Köy Muhtarlığı iş birliği ile köy içi yollarına yapılan beton çalışmasını yerinde görerek yetkililerden bilgi aldı.

Ayrıca Vali Çakır, ziyaretlerinde kendisini karşılayan çocuklarla da ilgilenerek onlara oyuncak dağıttı. Ziyaretlerde Vali Çakır'a, Cide Kaymakamı Ömer Sağlam ile İl Genel Meclisi Başkanı Güray Parçal eşlik etti. - KASTAMONU

Vali ve kaymakamdan Cide köylerinde inceleme
Vali ve kaymakamdan Cide köylerinde inceleme
Vali ve kaymakamdan Cide köylerinde inceleme

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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