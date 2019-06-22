Vali ve dalgıçlar "doğal akvaryum"u temizledi - SİVAS

Sivas Valisi Salih Ayhan ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) bünyesinde görevli balık adamlar, tüplü dalış yaptıkları Gürün ilçesindeki Gökpınar Gölü'nde temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Sivas kent merkezine 147, Gürün ilçe merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan, berrak suyu ve turkuaz mavisi görünümüyle "doğal akvaryum" olarak da adlandırılan Gökpınar Gölü'nde, Sivas Kongresi'nin 100. yılı ve "Sıfır Atık Mavi" projesi kapsamında su altı temizliği yapıldı.

Dipten kaynaklarla beslenen ve derinliği 15 metreyi bulan gölde dört gün süren temizlik çalışmasında, dip ve yosun temizliği gerçekleştirildi, gölü kirleten dış etkenlere karşı önlem alındı. Vali Ayhan ve AFAD İl Müdürü Nazif Ekinci de balık adamlarla tüplü dalış gerçekleştirerek, temizlik çalışmasına destek verdi.

Vali Ayhan, dalışın ardından yaptığı açıklamada, Sivas'ın doğal güzelliklerini ortaya çıkartmak ve farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi.

Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında programın düzenlendiğini belirten Ayhan, "Özellikle Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde Sıfır Atık Projesi başlatıldı. Buna ilişkin ilimizde de yoğun bir çalışma yapılmaktadır. Geç kalınmış ama başladığı zaman da herkesin sahip çıktığı ve önemsediği bir proje oldu." dedi.

"Gökpınar bir mirastır"

İnsanların doğaya ihtiyaç duyduğu bir zaman diliminde olunduğunu vurgulayan Ayhan, "Gökpınar gölümüzün temizliğine katkı sağlamak için buradayız. Sıfır Atık Mavi Projesi göllerdeki ve derelerdeki temizliğe dikkati çekmektedir. Gürün Gökpınar bizim çok önemsediğimiz, önemli bir turizm enstrümanımız. İnsanların dinlendiği, rahat nefes ve keyif aldığı bir yer. Herkesi burayı görmeye davet ediyoruz. Bu bir mirastır ve bu mirası en güzel şekilde dünden bugüne ve yarınlara aktaracağız." diye konuştu.

Programa, 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu, Sivas Emniyet Müdür Vekili Aykut Turan, kamu kurum ve kuruluş müdürleri katıldı.

Kaynak: AA