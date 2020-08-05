Vali Varol, Yazılım Şampiyonu Atılmış'ı makamında kabul etti
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Vali Varol, Yazılım Şampiyonu Atılmış'ı makamında kabul etti

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, Microsoft Yazılım Eğitimi mülakatında Türkiye birincisi olan Yusuf İslam Atılmış'ı makamında kabul ederek kendisini tebrik etti.

Vali Varol, Yazılım Şampiyonu Atılmış'ı makamında kabul etti
05.08.2020 12:59 | Son Güncelleme: 05.08.2020 13:03

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, Microsoft Yazılım Eğitimi mülakatında Türkiye birincisi olan Yusuf İslam Atılmış'ı makamında kabul ederek kendisini tebrik etti.

Vali Dr. Osman Varol, Microsoft tarafından düzenlenen Microsoft Yazılım Eğitim Mülakatlarına katılarak toplam 1267 öğrenci arasında Türkiye birincisi olan 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi Yusuf İslam Atılmış'ı başarısından dolayı tebrik ederek, öğrencilerin göstermiş olduğu başarıların kendilerine motivasyon kaynağı olduğunu belirtti. - AĞRI

Kaynak: İHA

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