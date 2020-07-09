Vali Varol, Sevgi Evleri'nde kalan çocukları ziyaret etti Ağrı Valisi Dr. Osman Varol; Ağrı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Sevgi Evleri'nde kalan çocuklarımızı ziyaret etti.

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol; Ağrı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Sevgi Evleri'nde kalan çocuklarımızı ziyaret etti. Vali Varol'a ziyaretinde Vali Yardımcısı Yakup Ömeroğlu eşlik etti.

Vali Dr. Osman Varol; Sevgi Evleri kapısında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür V. Mehmetşafi Erim, Çocuk Evleri Sitesi Müdürü Rıza Çeçen, kurum personeli ve çocuklarımız tarafından karşılandı. Çocuklarla şefkatle ilgilenen ve tek tek sohbet eden Vali Varol, kendilerine hediyeler verdi.

Bizlere emanet edilen çocuklarımızın huzurlu bir şekilde yetişmesinin ve geleceğe en güzel şekilde hazırlanmasının gayreti içerisinde olduklarını belirten Vali Dr. Osman Varol, çocukların istek ve taleplerini dinledi. Çocukların, kütüphane ve çalışma salonları isteği üzerine Vali Varol, çalışma salonlarının en kısa sürede yapılması için talimat verdi.

İncelemelerinin ardından kurum personeli ile sohbet eden Vali Dr. Osman Varol, Sevgi Evleri'nin amacının çocuklara aile odaklı hizmet vermek olduğuna vurgu yaparak, burada yapılan işin hassasiyet gerektirdiğinin ve bu sebeple kurum personeline büyük sorumluluk düştüğünün altını çizdi.

Ziyareti sonrasında çocuklarımızla vedalaşan Vali Varol, kendilerini sık sık ziyaret edeceğini belirtti. - AĞRI

Kaynak: İHA