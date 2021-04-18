Vali Varol, korona virüs denetimlerine katıldı
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Vali Varol, korona virüs denetimlerine katıldı

Vali Varol, korona virüs denetimlerine katıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen ile beraber hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında koronavirüs denetimlerine katıldı.

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen ile beraber hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında koronavirüs denetimlerine katıldı.

Vali Dr. Osman Varol denetimleri sonrası, İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen genelge doğrultusunda istisna kapsamında olan iş yerlerini ziyaret ederek, esnafla bir süre sohbet edip, vatandaşlara rehberlik edici ve bilgilendirici uyarılarda bulundu.

Ağrı'nın en işlek caddelerini gezerek denetimlerini sürdüren Vali Varol, belirlenen kısıtlamaları hassasiyetle uyan vatandaşlara ve sessizliğin hakim olduğu caddelere şahitlik etmenin kendilerini çok mutlu ettiğini ve bu tablonun korona virüs ile mücadelede kendilerine güç verdiğini belirtti. - AĞRI

Vali Varol, korona virüs denetimlerine katıldı
Vali Varol, korona virüs denetimlerine katıldı
Vali Varol, korona virüs denetimlerine katıldı
Vali Varol, korona virüs denetimlerine katıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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