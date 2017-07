Vali Varol, Göreve Şehit Ailelerinin Hayır Duaları ile Başladı

AMASYA Valisi Osman Varol, şehit ailelerini ziyaret ederek görevine başladı.



Amasya Valisi Osman Varol göreve başladığı gün, eşi Funda Varol ile birlikte şehit ailelerini ziyaret etti. Şehitler Yusuf Kaya, Osman Karakuş, Hüseyin Hatipoğlu, Ferhat Ünelli ve Gültekin Tırpan'ın ailelerine ziyarette bulunan Vali Varol, şehitlerin yıllar geçse de unutulmayacağını söyledi. Şehit ailelerinin her an yanında olacaklarını belirten Vali Varol, "Görevime başlar başlamaz, aziz şehitlerimizin kıymetli ailelerini ziyaret ederek hayır dualarını almak istediğimi söylemiştim. Bugün ise ailelerimizi ziyaret etmenin mutluluğunu yaşıyorum. Şehit aileleri bu vatan uğruna can veren, aziz şehitlerimizin bizlere emanetidir. Bizler de bu emanete layıkıyla sahip çıkabilmek adına devletimizin tüm imkanlarını seferber edeceğiz" dedi.



