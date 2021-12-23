Vali Ustaoğlu, Topraksız Tarım Yapılan Tesisi Ziyaret Etti

TRABZON (Habermetre) - Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Topraksız Tarım Programı kapsamında Yomra Kaşüstü mevkiinde 3. 830 metrekarelik alan üzerinde tıbbi aromatik bitki, süs bitkisi, sebze ve meyve anacı yetiştirilen tesisi ziyaret etti.

Tesisi gezen Vali Ustaoğlu, burada inceleme yaparak topraksız ve güneş görmeden yetiştirilen ürünler hakkında bilgi aldı.

Tarım Teknolojileri sistemi ile üreticimizin yapmış olduğu tesisimizi ziyaret etmenin memnuniyetini duyduğunu ifade eden Vali Ustaoğlu, "Son yıllarda Tarım ve Orman Bakanlığımızın teşvikleri ile akıllı tarım diye tarif edeceğimiz güzel bir çalışmanın örneğini ilimizdeki görüyoruz. Yan taraftaki kabinleri gezdiğimiz alanlarda farklı tarım ürünlerinin ARGE çalışmaları yapılmaktadır. Buradaki amaç daha küçük alanlarda en yüksek kapasite ile verimin nasıl elde edileceğidir. Bu alanlarda ARGE çalışmalarının sonucuna göre içinde bulunduğumuz kabine getirilen ürünler raflarda uzaktan kumandalı akıllı sistem dediğimiz teknoloji ile insan eli değmeden 25 günde tüketime hazır hale getirildi.

Özellikle Trabzon gibi tarım alanlarının kısıtlı olduğu üretimli verimin dar imkanlarla yapıldığı bir şehirde bu tarz teknoloji tarımlarının yapılması son derece önemli. Bu kapsamda Tarım ve Orman Bakanlığımızın ve diğer paydaş kurumlarımızın teşvikleri ile bu tarz sahaların ilimizde yaygınlaşması hem üretim hem de istihdam açısından son derece önemlidir. Buradan üreticimiz Elif Çakıroğlu'nu girişimlerinden ötürü teşrik ediyoruz dedi.

Programın sonunda üretim faaliyetleri hakkında sunum yapıldı.

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